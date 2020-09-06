Шойгу рассказал об имитации авиацией НАТО ракетных ударов по России

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время самолёты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории России.

По его словам, подобная практика НАТО настораживает.

«Если раньше с той или иной частотой (конечно, не так, как сейчас, несколько реже) была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

В частности, он напомнил о недавнем сопровождении истребителями Су-27 трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.

31 августа истребители Су-27 из состава Балтийского флота поднимались на перехват трёх бомбардировщиков B-52H ВВС США.

28 августа Су-27 также перехватили американский бомбардировщик над Балтийским морем.