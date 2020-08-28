Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем
- РИА Новости
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — указано в сообщении.
Отмечается, что после разворота американского самолёта от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
20 августа российский Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Франции и Великобритании над нейтральными водами Чёрного моря.