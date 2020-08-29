Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой
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Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — приводит ТАСС сообщение центра.
Отмечается, что российские истребители не допустили нарушения госграницы России американским самолётом.
Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США, Дании и Швеции над Балтийским морем.