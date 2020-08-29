Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

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Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — приводит ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что российские истребители не допустили нарушения госграницы России американским самолётом. 

Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США, Дании и Швеции над Балтийским морем.

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