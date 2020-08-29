Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.

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