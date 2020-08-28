Су-27 перехватил самолёты ВВС США, Дании и Швеции над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского, шведского и датского самолётов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.

28 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили три приближающиеся к государственной границе России воздушные цели.

Поднятый в воздух Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолёт-разведчик «Челленджер» ВВС Дании.

«После разворота иностранных самолётов от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования... Нарушения государственной границы России самолётами ОВС НАТО не допущено», — сообщили в пресс-службе центра.

Полёт Су-27 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

28 августа Су-27 также поднимался для перехвата самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря.