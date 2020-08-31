Су-27 сопровождали бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем

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Российские истребители Су-27 из состава Балтийского флота поднимались на перехват трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.
Су-27 сопровождали бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно данным ведомства, 31 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три приближающиеся к госгранице России воздушные цели.

Отмечается, что для того, чтобы их идентифицировать, в воздух подняли три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США», — говорится в сообщении.

Ранее российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании над Балтийским морем.

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