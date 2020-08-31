Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании

Короткая ссылка
Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании над Балтийским морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.
Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В центре проинформировали, что 31 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре приближающиеся к госгранице России воздушные цели.

Отмечается, что для идентификации в воздух был поднят Су-27 Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолёт-разведчик Challenger ВВС Дании и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», — цитирует сообщение ТАСС.

В центре добавили, что нарушений госграницы не было допущено.

Ранее два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить