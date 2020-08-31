Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов ФРГ, Швеции и Дании над Балтийским морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

В центре проинформировали, что 31 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре приближающиеся к госгранице России воздушные цели.

Отмечается, что для идентификации в воздух был поднят Су-27 Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолёт-разведчик Challenger ВВС Дании и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», — цитирует сообщение ТАСС.

В центре добавили, что нарушений госграницы не было допущено.

Ранее два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой.