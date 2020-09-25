В Минобороны России заявили о курсе на конструктивный диалог с НАТО
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- РИА Новости
«Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности», — цитирует ТАСС Герасимова.
По его словам, российская сторона готова развивать военное сотрудничество с соседями и партнёрами, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки для решения общих задач противодействия террористическим угрозам.
В конце 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Москва желает вернуть активное сотрудничество с НАТО.