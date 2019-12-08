Шойгу призвал страны НАТО к диалогу по вопросам безопасности

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Москва желает вернуть активное сотрудничество с НАТО.
Шойгу призвал страны НАТО к диалогу по вопросам безопасности
  • РИА Новости

«Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад. У нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе (с НАТО. — RT), мы имели там представителя», — приводит сайт издания «Вести» его слова.

Кроме того, Шойгу напомнил, что Россия призывала международную коалицию к сотрудничеству в Сирии. Но, по его словам, единственное, в чём удалось договориться, — недопущение инцидентов между российской авиацией и самолётами коалиции.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что Москва готова до конца года продлить договор СНВ-III.

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