Шойгу призвал страны НАТО к диалогу по вопросам безопасности
- РИА Новости
«Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад. У нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе (с НАТО. — RT), мы имели там представителя», — приводит сайт издания «Вести» его слова.
Кроме того, Шойгу напомнил, что Россия призывала международную коалицию к сотрудничеству в Сирии. Но, по его словам, единственное, в чём удалось договориться, — недопущение инцидентов между российской авиацией и самолётами коалиции.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что Москва готова до конца года продлить договор СНВ-III.