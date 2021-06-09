Путин напомнил о подлётном времени ракет НАТО в случае вступления Украины в альянс

Подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до 7—10 минут, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на «Россия 24».

Глава государства напомнил о вступлении Польши и Румынии в НАТО, после чего США «легко договорились с ними о размещении там систем ПРО».

При этом пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают Москвы за 15 минут подчеркнул Путин.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7—10 минут. Это для нас красная линия или нет?» — сказал президент.

Он предложил подумать, стало бы, например, красной линией для США размещение российских ракет на Кубе, где подлётное время до центрального промышленного региона или до Вашингтона — 15 минут.

«А для того, чтобы подлётное время сократилось до 7—10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет? А для нас? Кто-то вообще должен об этом подумать», — сказал российский лидер.

Также Владимир Путин во время интервью отметил, что Запад «наплевал» на интересы России в период расширения НАТО.