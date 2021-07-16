Возбуждено дело по факту ЧП с самолётом Ан-28 в Томской области

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту ЧП с самолётом Ан-28 в Томской области.

Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского СУ СК на транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило об обнаружении Ан-28 в Томской области.

Сообщалось, что самолёт Ан-28, следовавший из города Кедрового в Томск, пропал с радаров.