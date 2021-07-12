Зеленский предложил обсуждать «Северный поток — 2» в рамках встреч «нормандской четвёрки»

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» надо обсуждать в нормандском формате.
Зеленский предложил обсуждать «Северный поток — 2» в рамках встреч «нормандской четвёрки»
  • @NordStream2/Twitter

«Если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока — 2» — я считаю, что это в будущем часть вопросов… нормандской встречи», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

12 июля в Минэкономики ФРГ заявили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приёмки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить