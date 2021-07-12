Зеленский предложил обсуждать «Северный поток — 2» в рамках встреч «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» надо обсуждать в нормандском формате.

«Если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока — 2» — я считаю, что это в будущем часть вопросов… нормандской встречи», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

12 июля в Минэкономики ФРГ заявили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» уже почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приёмки.