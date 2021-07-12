В Госдуме назвали идеей фикс намерение Зеленского остановить «Северный поток — 2»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В Госдуме назвали идеей фикс намерение Зеленского остановить «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Трезво оценивать обстановку в сегодняшней Украине стало дурным тоном... Зеленский может, конечно, и фантазирует на досуге, как Германия, выслушав его жалобы, разорвёт контракт по «Северному потоку — 2», но умом он понимает, что это лишь мечты, причём бесплодные», — отметил Бальбек.

Депутат добавил, что Украина уже не раз «получала отрезвляющий душ от западных союзников, которые не хотят терять деньги на российском бизнес-направлении из-за украинских амбиций».

«Но, видимо, эти уроки не пошли впрок. А в целом остановка «Северного потока — 2» для киевского истеблишмента — это идея фикс, причём необязательная к исполнению», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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