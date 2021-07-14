«Напомнить о себе»: как власти Украины требуют гарантий энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10—15 лет в связи с запуском «Северного потока — 2». По его словам, столько времени стране понадобится для перехода на зелёную энергетику. Глава государства также задался вопросом, кто будет «компенсировать» Украине повышение цен на голубое топливо. Как отмечают эксперты, своими призывами Зеленский пытается добиться новых денежных вливаний или же других преференций. Однако в Евросоюзе не будут безвозмездно финансировать Украину или заниматься её газовыми проблемами, считают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения после запуска «Северного потока — 2». Об этом он сообщил во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

«Энергетическая безопасность — для нас это не просто слова. Во-первых, мы получаем... $2 млрд ежегодно за транзит. Большие деньги. Если мы говорим о зелёном курсе Украины, куда мы идём, это о чём? Уменьшение добычи и использования газа, да? И также это уменьшение тепловой генерации, да? Да... Где мы берём на всё это деньги? Два миллиарда — это часть этих денег, которые мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Это если мы идём к зелёному курсу. Откуда брать эти деньги?», — сказал Зеленский.

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По его словам, в этих условиях Киев рассчитывает получить от своих партнёров гарантии на «нормальные» поставки газа на ближайшие 10—15 лет.

«Сколько лет нам нужно, чтобы перейти и получить реальный результат от обновлённой энергетики? Думаю, 10—15. То есть, мы на десять лет должны быть обеспечены, прежде всего, наши люди, — подчеркнул он. — Нашего украинского газа недостаточно. Нужно увеличивать добычу, но тем не менее, мы же говорим о сегодняшнем дне. 10—15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будут нормальные поставки газа. Нам нужны эти гарантии».

При этом, как отметил Зеленский, для Украины важна и цена на газ.

«У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен (около 22 рублей. — RT) для людей. А что будет, если у нас этого не будет? И даже если у нас не будет транзита газа, а будет возможность согласно договорённостям, например, получать газ из Европы, то по какой цене? Кто будет это компенсировать?», — поинтересовался украинский лидер.

Газовый вопрос

В понедельник, 12 июля, Зеленский потребовал гарантий энергетической безопасности для Украины со стороны ЕС и Германии после запуска газопровода «Северный поток — 2», озвучив эту позицию в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Энергетическая безопасность Европы и Украины по-настоящему заботят Германию. Однако Украине нужны гарантии со стороны ЕС и особенно Германии. Поэтому вопрос «Северного потока — 2» должен быть на повестке следующей встречи в нормандском формате», — написал он в Twitter.

Germany really cares about the energy security of Europe & Ukraine. But 🇺🇦 must have the EU and particularly 🇩🇪 guarantees in this area. Hence, the #NS2 issue should be on the agenda of the next meeting in the #Normandy format. Stated this at a meeting with Mrs. Merkel in Berlin. pic.twitter.com/sAZrx7JlvI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021

В свою очередь, Меркель в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что транзит газа через Украину не остановится из-за ввода в строй нового трансбалтийского трубопровода.

«Мы приложим все усилия, чтобы дать чётко понять, что «Северный поток —2» — это не замена обещанных поставок через Украину», — приводит её слова агентство Bloomberg.

После этих заявлений глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон выразил мнение, что приемлемой для Киева «компенсацией» за запуск «Северного потока — 2» может стать долгосрочный контракт по транзиту российского газа.

«Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45—50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал Макогон в интервью изданию Liga.net.

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В начале июня позицию Москвы относительно транзита газа через Украину обозначил президент России Владимир Путин. Выступая на Петербургском экономическом форуме, он напомнил, что между РФ и Украиной действует транзитный контракт, согласно которому Россия в ближайшие пять лет будет прокачивать до 40 млрд кубометров газа ежегодно.

При этом Путин заявил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы Украины голубым топливом и после завершения этого контракта.

«В ближайшие десять лет объёмы поставок на Европу могут возрасти ещё плюсом на 50 млрд (кубометров. — RT). Вот, пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит, — сказал он, отметив, что российская сторона готова к этому, однако «нужна добрая воля» со стороны Киева.

Глава государства также обратил внимание на то, что монополия на транзит газа «плоха».

«Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны — попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной, — отметил президент.

«Будет намного дороже»

Как отметил источник RT в офисе украинского президента, Зеленский специально делает громкие заявления в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена и Ангелы Меркель.

«Северный поток — 2» будет достроен, и единственное, на что может претендовать Киев, — это на компенсацию для модернизации и возможного перепрофилирования трубы. Но ничего конкретного на встрече в Берлине Зеленскому не пообещали. Байден же не спешит поддерживать Украину, как надеялись многие эксперты. Поэтому Зеленский старается кричать как можно громче, чтобы напомнить о себе», — сказал представитель офиса президента.

ГТС Украины

Reuters

© Gleb Garanich

В свою очередь, источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины констатировал, что после завершения контракта на транзит российского газа через территорию республики «нет гарантии заключения нового соглашения».

«Об этом придётся говорить на высшем уровне, и нужно будет идти на уступки. У России и Европы теперь есть альтернатива ещё некогда безальтернативной «трубе». И уступки могут оказаться значительными. Зеленский хочет пойти на второй срок и делает всё, чтобы «пристроить» ГТС. Но пока желающих ею заниматься нет, как и понимания, что делать дальше. Я думаю, что ЕС она точно не нужна», — отметил собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что западные партнёры Украины не сильно переживают о судьбе страны: «Они, конечно, могут выделить пару сотен миллионов долларов компенсаций или пообещать очередной кредит. Но под строгие обязательства».

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда «из-за стратегически ошибочного курса» Киева, она продолжает терять преимущества, в том числе объёмы транзита газа.

«Никто же не заставлял Украину становится антироссийским государством... Однако Москва всё равно не разрывает связи в этой сфере. Требования же Зеленского — попытка манипулировать ситуацией, сложившейся вокруг «Северного потока — 2». Но на это даже в ЕС не поведутся, там не будут безвозмездно финансировать Украину или заниматься её газовыми проблемами», — заявил собеседник RT.

Как отметил политолог и экономист Александр Дудчак, требования о компенсациях и гарантиях, которые выдвигает Зеленский, «выглядят очень смешно».

«Президент Украины в этой ситуации походит на ребёнка, который просит того, чего делать никто не собирается. Евросоюз занят своими проблемами на фоне пандемии, Германия в одиночку тоже мало, что может сделать. США могут предложить поставлять свой сжиженный природный газ, его возможно доставлять через польские терминалы на Украину, но это будет намного дороже, чем российский газ», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

По словам Дудчака, США и Германия хотели бы, чтобы Москва «взяла на содержание» Украину, власти которой по-прежнему проводят антироссийскую политику.

«Но это уже переходит все рамки приличия. Российская сторона, конечно, не будет специально отрезать украинскую трубу, в этом нет никакой необходимости. Если РФ будет выгодно обеспечивать Европу газом ещё и с помощью украинской ГТС, значит транзиту быть. Однако его объёмы всё равно будут меньше текущих. И это вполне целесообразно, поскольку ГТС на Украине нуждается в модернизации, на её обслуживание уходят большие деньги. Как дальше будет складывать ситуация вокруг транзита, во многом зависит и от поведения Киева», — заключил эксперт.