«Нужны огромные деньги»: сможет ли Украина сохранить свою ГТС в работоспособном состоянии

Российский «Газпром» не стал закупать на аукционе дополнительные мощности украинской газотранспортной системы на июль 2021 года, хотя в этом месяце на плановый ремонт встают сразу два транзитных газопровода в обход Украины — «Северный поток» и «Ямал—Европа». Как отмечают эксперты, потребность в украинской ГТС снизится ещё больше после запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток —2». В Киеве уже пытаются подыскать альтернативное применение украинской ГТС, однако эксперты скептически оценивают эти идеи. По мнению аналитиков, газотранспортная система страны нуждается в больших финансовых вливаниях и модернизации. Поскольку Киев не располагает такими средствами, ему придётся думать об отказе от части мощностей ГТС, полагают эксперты.

Поставки природного газа через трубопровод «Ямал—Европа» приостановлены с 6 до 10 июля из-за планового техобслуживания топливной магистрали. Об этом сообщили в «Газпроме». По информации компании, сроки проведения работ были согласованы ещё в 2020 году.

Напомним, газопровод «Ямал—Европа» проложен из России через территорию Белоруссии и Польши в Германию. Строительство магистрали было начато в 1994 году, её проектная мощность достигает 32,9 млрд куб. м в год.

Также в июле на 10 дней приостановит работу ещё один экспортный газопровод — «Северный поток». Магистраль мощностью 55 млрд куб. м газа в год встанет на плановую профилактику с 13 по 23 июля.

трубопровод «Ямал-Европа»

© www.gazprom.ru

Несмотря на приостановку транзитного газопровода, «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы на июль 2021 года. Об этом ранее сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы бронирования Regional Booking Platform. Выставленные на аукцион украинским оператором ГТС дополнительные мощности в объёме 63,7 млн куб. м в сутки остались невостребованными.

Кроме того, «Газпром» ранее не стал бронировать транзитные мощности на украинском и польском направлениях на период с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года. Об этом также стало известно из данных платформ бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

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Украинский оператор ГТС ранее выставил для годового бронирования дополнительные мощности в объёме 9,8 млн куб. м в сутки, а польская сторона — 79 млн куб. м в сутки.

Как отметил в комментарии RT заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, сейчас «Газпром» не нуждается в том, чтобы задействовать дополнительные транзитные мощности Украины для поставок топлива в Европу. При этом объём транзита, предусмотренный подписанным в конце 2019 года Киевом и Москвой соглашением, сохраняется, пояснил эксперт.

«Обойтись без закупки дополнительных мощностей позволяет сезонный фактор — летом спрос на газ ниже, чем осенью и зимой. Плановые работы на обоих газопроводах — «Ямал—Европа» и «Северный поток» займут немного времени, «Газпром» спокойно выполнит свои обязательства перед покупателями в Европе», — пояснил эксперт.

Футуристические идеи

Одновременно близится к завершению строительство двух новых транзитных газопроводов в обход территорий Украины и Польши — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

В начале июля сербский участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» был состыкован с венгерской газотранспортной системой.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на главу госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича, первые поставки российского газа в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию могут начаться уже 1 октября 2021 года.

Также близится к завершению проект строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». В пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG ранее сообщили, что 4 июня 2021 года была завершена укладка труб первой нитки, 11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению «Северного потока — 2» газом. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

Готовящийся запуск Россией новых транзитных газопроводов вызывает особую тревогу у Киева. Как заявил в середине июня 2021 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, власти страны готовы рассмотреть возможность переговоров о «компенсации» украинской стороне потерь от запуска «Северного потока — 2».

«Мы поняли, что между Германией и США были переговоры. Мы в них не участвовали. Если нам предложат поговорить о компенсациях, мы это рассмотрим. Однако мы не обязательно согласимся с тем, что будет предложено», — сказал Кулеба в интервью Die Welt.

Он не уточнил, от кого конкретно можно ожидать такого предложения.

Отметим, в начале 2019 года украинская госкомпания «Нафтогаз» уже пыталась требовать компенсацию за прокладку транзитных газопроводов в обход Украины. Соответствующий иск был подан украинской стороной против российского «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд, размер исковых требований составил тогда $12 млрд. По оценкам «Нафтогаза», на такую сумму обесценится украинская ГТС после запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». При этом условием отказа от претензий Киев назвал тогда заключение нового долгосрочного контракта на транзит газа через Украину на базе европейских правовых норм.

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Прежний контракт истекал в конце 2019 года. Киев и Москва смогли договориться об условиях продления транзита, хотя и без сохранения прежних объёмов прокачки газа. Новый контракт сроком на пять лет был подписан сторонами в декабре 2019 года. Соглашение предусматривает суммарно прокачку 225 млрд куб. м газа через территорию Украины с постепенным снижением объёмов транзита. В 2020 году он составил 65 млрд куб. м, с 2021 года через Украину на европейский рынок будет поступать по 40 млрд куб. м. в год.

Для сравнения, по условиям действовавшего ранее контракта, через ГТС Украины ежегодно должно было прокачиваться около 110 млрд куб. м газа. Транзит топлива приносил украинской казне около $3 млрд в год.

Генеральный директор «Укратомэнерго» Валерий Токарь пояснил в беседе с RT, что при сокращении прокачки топлива через Украину до уровня ниже 40 млрд куб м в год работа украинской газотранспортной системы может стать нерентабельной.

«После запуска «Северного потока — 2» украинская ГТС потеряет свою привлекательность для европейского рынка и России. Чтобы транзит приносил хотя бы какую-то прибыль и ГТС сохранялась в нынешнем состоянии, нужно прокачивать в год порядка 40 млрд кубометров», — пояснил Токарь.

На фоне сокращения газового транзита через украинскую территорию в Киеве пытаются найти альтернативное применение украинской ГТС. К примеру, в 2019 году исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в газотранспортную систему можно будет закачать водород.

Впрочем, эксперты оценивают подобные идеи скептически. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин пояснил в комментарии RT, что Киев рассматривал разные варианты использования своей ГТС. К примеру, изучался вариант прокачки газа из Азии, но это сложно, так как почти весь он уже законтрактован под Китай.

«Более того, для этого необходима территория России, и ей уже решать, насколько она готова к такому сотрудничеству. Что же касается водорода, то нужно сначала понять, куда его качать? Ведь сегодня потенциального потребителя для него просто нет. Второй момент: при нынешнем техническом состоянии украинской ГТС качать водород просто невозможно. Если попытаться это сделать, система развалится, потому что трубы, которые там лежат, пропустить водород не в состоянии», — отметил эксперт.

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Кулагин пояснил, что единственным технически осуществимым вариантом была бы прокачка водорода, смешанного с метаном.

«Однако это возможно только в случае, если через Украину уже ведётся транзит природного газа, к которому можно этот водород подмешать. К тому же, для многих украинских труб предусмотрен очень низкий процент водорода в смеси. Поэтому пока что такие планы кажутся футуристическими», — добавил эксперт.

В свою очередь, Алексей Гривач сомневается, что Киев сможет найти какое-то применение своей ГТС после сокращения транзита российского газа.

«Вряд ли Украина найдёт замену российскому транзиту. Проблема в том, что Киев сам целенаправленно разрушал отношения с Россией, шантажировал её. Такое поведение явно не способствовало развитию дальнейшего партнёрства между странами. Пока неясно, что ждёт Украину после того, как истечёт нынешний контракт на транзит газа. Он может быть пролонгирован, но также нельзя исключать, что стороны вообще не станут заключать новое соглашение», — полагает эксперт.

Вячеслав Кулагин полагает, что «Газпром» всё же заинтересован в сохранении транзита топлива через Украину, пусть и не в прежних объёмах.

«Пока что говорить о продлении действующего контракта рано, всё будет решаться ближе к 2025 году. Главным критерием в переговорах будет спрос — если в Европе он будет, то и транзит может продолжиться. Украина должна понимать, что конкурирует с другими каналами транзита», — уверен эксперт.

Технический износ

По мнению аналитиков, Украина теряет транзит газа не только из-за ухудшения отношений с Москвой, но также из-за высокого износа украинской ГТС.

В 2017 году на эту проблему публично обращал внимание Игорь Насалик, возглавлявший в то время украинский Минэнерго. Министр критиковал руководство «Нафтогаза» за урезание инвестиций в обновление ГТС страны.

«Я считаю бестолковой политику НАК «Нафтогаз» относительно транспортной системы, они уже её для себя, скажем так, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК «Нафтогаз Украины» мы можем дойти до того, что «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке газа», — заявил тогда Насалик в эфире украинского телеканала «Первый национальный».

В 2020 году ГТС была выведена из подчинения НАК «Нафтогаз» в рамках анбандлинга — газопроводы были переданы в управление АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

"Северный поток — 2"

© Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Однако эксперты сомневаются, что этот манёвр улучшит ситуацию, поскольку ГТС Украины нуждается в модернизации. По словам Валерия Токаря, за все годы украинской независимости Киев получил за транзит российского газа около $100 млрд.

«При этом в саму ГТС вложено, условно, порядка $25 млрд. Все остальные деньги делись непонятно куда. При этом у каждого агрегата и оборудования есть срок эксплуатации. У нас сейчас есть 70 компрессорных станций, и их нужно реконструировать, модернизировать. Нельзя сказать, что они все в очень плачевном состоянии. Допустим, магистральные газопроводы сохраняют более-менее нормальное состояние. А вот те газопроводы, которые используются для внутреннего распределения, находятся в ведении облгазов, там ситуация намного хуже», — пояснил Токарь.

Как рассказал порталу «Правовой контроль» заместитель пресс-секретаря НАК «Нафтогаз Украины» Роман Иванченко, у компании «Оператор ГТС Украины» есть программа модернизации компрессорных станций.

«Они («Оператор ГТС Украины») рассчитали, согласно плану, 10 ключевых точек, которые точно нужно модернизировать», — отметил он.

При этом в «Нафтогазе» пояснили порталу «Правовой контроль», что хотя украинская ГТС может продолжить работу после сокращения российского транзита, её мощности станут избыточными.

«Это как на фуре возить килограмм картофеля. Разумеется, если такое произойдёт, то придётся оптимизировать компрессорные станции, возможно консервировать и выводить из эксплуатации какие-то трубопроводы», — добавил он.

Несколько иного мнения придерживается источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

«Украинская ГТС — это очень сложный механизм, который включает массу инженерного оборудования и даже более десяти подземных газохранилищ. Вся система работает неэффективно и уже давно нуждается в модернизации, но денег на эти цели, как всегда, не хватает. Украина не только потеряет миллиарды долларов на транзите, но и лишится крупного инфраструктурного проекта. Видимо, это вопрос времени», — считает чиновник.

В то же время источник RT в «Нафтогазе» пояснил, что снижение транзита газа со стороны России становится большой проблемой для Украины.

«ГТС конструировалась с расчётом на мощность более 100 млрд куб м в год, но до 2025 года «Газпром» будет прокачивать через нее только 40 млрд куб м в год. Обслуживать же приходится все мощности, которые устаревают, а это очень дорого», — отметил собеседник RT.

Украинский рабочий проверяет газовую арматуру магистрального газопровода на газокомпрессорной станции в селе Боярка под Киевом.

© ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С этой оценкой согласен и Алексей Гривач. Эксперт отметил, что украинские власти вкладывали какие-то средства в поддержание ГТС в нормальном техническом состоянии, однако эти усилия были несопоставимы с реальными потребностями.

«Фактически сейчас относительно бесперебойное функционирование системы поддерживается только за счёт сокращения объёмов транспортировки газа. Чтобы дать ГТС новую жизнь, в том числе она могла бы качать водород, необходимо провести глубокую реконструкцию системы, полностью заменить основные мощности», — считает эксперт.

Схожего мнения придерживается и Вячеслав Кулагин. По его словам, в свете сокращения газового транзита властям Украины следует подумать об оптимизации мощностей ГТС.

«Доходы от транзита газа направлялись годами не на развитие ГТС, а на залатывание «дыр» в бюджете. Возникла большая недоинвестированность — потребность в ремонте измеряется более чем $10 млрд по самым скромным оценкам. Нужны огромные деньги, а получить их сложно на фоне снижения общих объёмов транзита. Сейчас Украине необходимо понять, какие мощности ей действительно нужны, а от каких лучше отказаться, и начать вкладываться в оставшиеся мощности, чтобы хоть как-то сохранить их в достойном состоянии», — подытожил эксперт.