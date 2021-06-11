«Начинаются работы по заполнению газом»: оператор заявил о завершении морской части первой нитки «Северного потока — 2»

Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» технически завершено. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. Там добавили, что с 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. В компании также отметили, что трубоукладочные работы по второй нитке «Северного потока — 2» продолжаются в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Строительство морского участка первой нитки трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» завершено, сообщили в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлён захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — говорится в релизе.

В компании добавили, что с 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению «Северного потока — 2» газом. Отмечается, что процесс может занять несколько месяцев.

«Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все операции проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — говорится в заявлении. На второй нитке газопровода задействованы трубоукладчик «Академик Черский» и суда поддержки.

Первым о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» сообщил президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия и, так же как и «Северный поток — 1», будет служить энергобезопасности Европы, надёжному снабжению европейских потребителей в целом, — подчеркнул Путин. — Этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям».

Тогда же глава австрийской нефтегазовой компании OMV — одного из финансовых партнёров «Газпрома» по проекту — Райнер Зеле рассказал, что вторая нитка газопровода также близка к завершению, по ней оставалось уложить порядка 50 км.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» проложен из России в Германию по дну Балтийского моря, он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и РФ. Против его строительства выступают власти нескольких государств, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы. Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний. В частности, в декабре 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в рамках которого предусматривались рестрикции против газопровода. По этой причине швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб, свернула работы, заявив, что не планирует возвращаться к строительству магистрали. В декабре 2020 года конгресс США согласовал расширение санкций в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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В мае 2021-го США включили в санкционный список две российские компании и фонд, связанные со строительством газопровода. Ограничения затронули «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, включая трубоукладчик «Академик Черский».

Позднее президент США Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока — 2» непродуктивны и не приведут к остановке проекта, так как газопровод практически достроен. В свою очередь, российский постпред при ЕС Владимир Чижов отмечал, что Москва и Россия, а также Nord Stream 2 AG готовы к тому, что проекту могут начать создавать новые проблемы на стадии сертификации.

«Мы готовы ко всему. И «Северный поток — 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта являются не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — сказал Чижов, отвечая на вопрос о возможных трудностях после запуска газопровода.

Накануне Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» констатировал, что действия США против проекта противоречили европейским интересам и были выгодны только Вашингтону.

«Более-менее разобрались с «Северным потоком — 2», а ведь всё, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран и ФРГ. Делали Штаты, потому что им так выгодно», — подчеркнул он.

Глава государства высказал мнение, что администрация Джо Байдена отказалась от санкционного давления на проект в связи с тем, что он был фактически завершён: «Вроде как отказались от таких санкций, но идут так, таким темпом и туда, куда считают нужным, по сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения».

При этом в четверг, 10 июня, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что американская сторона продолжит принимать меры в отношении лиц и компаний, которые участвуют в «подпадающей под санкции деятельности». Прайс добавил, что в Вашингтоне по-прежнему считают трансбалтийский газопровод «плохой сделкой» для Европы.