Оператор «Северного потока — 2» назвал сроки пусконаладочных работ на первой нитке
- Reuters
«Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что пусконаладочные работы по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом начнутся 11 июня.
4 июня российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».
Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».