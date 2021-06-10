Оператор «Северного потока — 2» назвал сроки пусконаладочных работ на первой нитке

В Nord Stream 2 AG назвали сроки пусконаладочных работ по заполнению первой нитки «Северного потока — 2» газом.

«Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что пусконаладочные работы по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом начнутся 11 июня.

4 июня российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».