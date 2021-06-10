Nord Stream 2 AG анонсировала старт работ по заполнению первой нитки «Северного потока — 2»

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В Nord Stream 2 AG анонсировали старт пусконаладочных работ по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом.
Nord Stream 2 AG анонсировала старт работ по заполнению первой нитки «Северного потока — 2»
  • Reuters

«4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлён захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — приводит ТАСС сообщаение компании.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».

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