Глава OMV рассказал о ситуации со второй веткой «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«По второй ветке осталось чуть более 50 км», — цитирует ТАСС Зеле.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».
Также Зеле заявлял, что газопровод будет достроен в этом году.
Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.