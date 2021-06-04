Глава OMV рассказал о ситуации со второй веткой «Северного потока — 2»

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле в кулуарах ПМЭФ сообщил, что по второй ветке «Северного потока — 2» осталось завершить «чуть более 50 км».

«По второй ветке осталось чуть более 50 км», — цитирует ТАСС Зеле.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Также Зеле заявлял, что газопровод будет достроен в этом году.

Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.