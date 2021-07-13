Глава ГТС Украины выступил за 15-летний контракт на транзит российского газа

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что единственно приемлемым для Киева вариантом компенсации за запуск «Северного потока — 2» будет заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объёме 45-50 млрд куб. м в год.

«Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45—50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал Макогон в интервью liga.net.

Он также отметил, что если после запуска «Северного потока — 2» прекратится транзит газа через Украину, «технологически ничего страшно не произойдёт».

«ГТС будет работать, но только для нужд украинских потребителей. Не стоит забывать, что Украина потребляет 30 млрд кубометров газа и 20 млрд кубов добывает. Некоторые «эксперты» говорят: «Упадёт давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», — сказал он.

Макогон добавил, что мощности украинской ГТС «намного превосходят текущие объёмы транзита», а для снижения стоимости обслуживания системы нужно будет оптимизировать её.

«Транзит нам сейчас приносит 80% дохода. Поэтому без своевременной оптимизации ГТС и снижения операционных затрат тариф на транспортировку газа (прошу не путать с ценой на газ и на услуги распределения газа) может вырасти в два-четыре раза», — рассказал глава компании.

По его словам, в настоящее время оператор работает над оптимизацией ГТС и планирует вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха.

«При полной остановке транзита дополнительно будут выведены из эксплуатации и ряд дополнительных компрессорных станций. Но порядок их вывода достаточно сложный и требует большого количества согласований и разрешений. Мы сейчас этим занимаемся», — подчеркнул Макогон.

В декабре 2019 года Киев и Москва договорились о транзитном контракте на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС проведут порядка 225 млрд кубометров российского газа. Согласно договору, на 2020 год объём транзита составлял 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

Как отмечали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова загружать украинскую ГТС и в будущем после завершения срока действия контракта на транзит в случае достижения договорённости с Киевом.