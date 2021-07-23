США продолжат консультации с Украиной по «Северному потоку — 2»
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«Наши консультации с Украиной, консультации с Польшей не прекращаются сегодня», — приводит РИА Новости заявление Прайса.
По его словам, консультации будут продолжаться на различных уровнях.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает «на консультациях с ЕС как стороной соглашения об ассоциации и Германией, которая как государство — член ЕС является стороной соглашения».