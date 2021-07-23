США продолжат консультации с Украиной по «Северному потоку — 2»

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Администрация США продолжит консультации на различных уровнях с властями Украины и Польши в отношении реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2», сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
США продолжат консультации с Украиной по «Северному потоку — 2»
  • © Axel Schmidt / nord-stream2

«Наши консультации с Украиной, консультации с Польшей не прекращаются сегодня», — приводит РИА Новости заявление Прайса.

По его словам, консультации будут продолжаться на различных уровнях.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает «на консультациях с ЕС как стороной соглашения об ассоциации и Германией, которая как государство — член ЕС является стороной соглашения».

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