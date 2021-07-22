Кулеба рассказал о претензии к заявлению США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», объявленной накануне.

В эфире канала «Украина 24» глава украинского МИД пояснил, что немецко-американское заявление «не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2».

«И это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно чёткие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», — сказал министр.

При этом он не считает это решение Вашингтона и Берлина «концом истории» для Украины.

«Ещё впереди очень много вещей, в том числе сертификация «Северного потока — 2», страхование и, главное, очень много вопросов насчёт того, как будут выполняться те вещи, которые записаны во вчерашнем немецко-американском заявлении», — приводит его слова ТАСС.

Также Кулеба подчеркнул, что у Киева много вопросов к самому заявлению, поэтому Украина настаивает «на консультациях с ЕС как стороной соглашения об ассоциации и Германией, которая как государство — член ЕС является стороной соглашения».

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

По её словам, Берлин обязуется добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию «в качестве оружия» против европейских стран. Кроме того, ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

В Москве отметили, что решение о продлении транзита российского газа должно приниматься на основании экономической рентабельности.