В Госдуме прокомментировали призыв Украины продолжить политику санкций против «СП — 2»

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Раде призвали США продолжить политику санкций против «Северного потока — 2».

«Мы понимаем, какова зависимость Украины от Соединённых Штатов. И мы понимаем, что желание навредить своему соседу уже не поддаётся никаким логическим объяснениям. Но, видимо, как раз таки уже и Украина понимает, что этот проект в любом случае будет реализован. Поэтому эти пустые заявления таковыми и останутся», — считает депутат.

Он отметил, что проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер.

«Мы об этом не раз уже слышали на уровне президента Российской Федерации. И политические цели здесь вмешивать не стоит… Экономика Германии нуждается в таких ресурсах, как «Северный поток — 2», и это было понятно ещё несколько лет назад. Сама по себе затратная составляющая использования трубопроводного газа во много раз выгоднее всех остальных предлагаемых ресурсов, в том числе и со стороны США», — добавил Гладких.

Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился в открытом письме к конгрессу США с просьбой продолжить введение санкционных мер, которые помогут остановить достройку «Северного потока — 2».