В Раде призвали США продолжить политику санкций против «Северного потока — 2»

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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился в открытом письме к конгрессу США с просьбой продолжить введение санкционных мер, которые помогут остановить достройку «Северного потока — 2».
В Раде призвали США продолжить политику санкций против «Северного потока — 2»
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Письмо к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовано на официальном сайте Рады.

«Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и в случае необходимости рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлечённых к его строительству», — говорится в тексте документа.

Разумков также призвал конгрессменов воздержаться от соглашений, которые представляли бы угрозу для энергетической безопасности Европы или для национальных интересов Украины и США. Спикер Рады видит в строительстве «Северного потока — 2» цель сформировать зависимость стран Европы от газовой монополии России.

США и ФРГ ранее достигли договорённостей по проекту трубопровода. В них сообщается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ, в свою очередь, «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что России бесполезно угрожать.

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