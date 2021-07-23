На Украине перечислили требования к Западу из-за «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что Киев должен получить по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта», — приводит слова Стефанишиной РИА Новости.

По её мнению, Киев должен получить «гарантии, а не договорённости», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

«А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — подытожила Стефанишина.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» ещё не означает «завершения игры» для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить