На Украине перечислили требования к Западу из-за «Северного потока — 2»

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что Киев должен получить по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта», — приводит слова Стефанишиной РИА Новости.

По её мнению, Киев должен получить «гарантии, а не договорённости», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

«А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — подытожила Стефанишина.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» ещё не означает «завершения игры» для Украины.