Кулеба заявил о сохранившемся шансе «защитить Украину» от «Северного потока — 2»

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Соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» ещё не означает «завершения игры» для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил о сохранившемся шансе «защитить Украину» от «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Также Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», объявленной накануне.

По его мнению, немецко-американское заявление «не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2».

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