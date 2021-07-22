Кулеба заявил о сохранившемся шансе «защитить Украину» от «Северного потока — 2»

Соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» ещё не означает «завершения игры» для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть ещё два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Также Кулеба рассказал о претензии Киева к договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2», объявленной накануне.

По его мнению, немецко-американское заявление «не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2».