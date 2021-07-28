«Cанкции США не всесильны»: Nord Stream 2 сообщила о готовности «Северного потока — 2» на 99%

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, уточнив, что трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке. В Госдуме завершение проекта назвали большим делом для Европы, отметив, что европейские потребители смогут получать более дешёвый газ, чем тот, что проходит через территории Украины и Польши. Вместе с тем эксперты подчёркивают, что завершение Россией строительства газопровода в обход рестрикций США девальвирует американский санкционный режим.

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта», — приводит РИА Новости заявление оператора.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода.

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», — рассказал российский лидер.

Кроме того, была обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская», уточнил президент. Он напомнил, что эта станция является отправной точкой нового газопровода.

«Газ на «Славянскую» подан, таким образом «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока — 2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и ФРГ», — отмечал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что «Северный поток — 2» будет служить энергобезопасности Европы и способствовать надёжному снабжению европейских потребителей. Проект, уточнил президент, экономически высокоэффективен и полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.

Как рассказал RT заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, для завершения строительства остались небольшие технические работы, но нет никаких сомнений, что в этом году газ по дну Балтийского моря поступит потребителям Европы.

«Это большое дело для Европы, потому что, конечно же, газ по дну Балтийского моря, он намного дешевле, чем через газовую систему Украины и Польши, что, безусловно, выгодно европейским потребителям. Все ждали этого момента, чтобы можно было дешевле покупать газ без посредников в лице восточноевропейских стран, которые, к сожалению, последний год только и делали, что увеличивали стоимость аренды за прокачку газа по своей территории», — отметил депутат.

РИА Новости

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В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT подчеркнул, что у недружественных стран нет никакой возможности повлиять на завершение строительства газопровода.

«До завершения остались считанные пара недель, дальше идёт процесс сертификации и пуска уже промышленного. Первая нитка была готова ещё месяц назад, так что я думаю, что в ноябре контрактный газ пойдёт по газопроводу», — допустил эксперт.

Напомним, «Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Против его строительства выступают несколько европейских стран, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний. В частности, в декабре 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в рамках которого предусматривались рестрикции против «Северного потока — 2». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к строительству этой магистрали.

В декабре 2020 года конгресс США согласовал расширение санкций в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал действия американской стороны проявлением недобросовестной конкуренции и добавил, что подобные шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».

В мае 2021-го США включили в санкционный список две российские компании и фонд, связанные со строительством газопровода, а также 13 судов, включая трубоукладчик «Академик Черский».

Позднее президент США Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока — 2» непродуктивны и не приведут к остановке проекта, так как газопровод практически достроен.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что «Газпром» преодолевает все препятствия и санкционные ограничения, возникавшие на пути строительства магистрали.

«Академик Черский», у него был совсем небольшой участок в немецкой акватории, на мелководье, он должен был проложить 2,7 км трубы, и он это сделал, основное слово теперь за трубоукладочной баржей «Фортуна», она идёт довольно хорошими темпами. Окончательный срок трубоукладочных работ зависит только от погоды», — рассказал эксперт.

Аналитик назвал «важной вехой» тот факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла собственными силами достроить газопровод.

«Ни у кого нет сомнений в том, что он будет достроен и введён в эксплуатацию. И даже американцы признали, что санкции не помогли. Это тоже такой красноречивый прецедент, американцы вводят какие-то санкции, а страна не только не отказывается от своих действий, но и завершает проект, девальвируя таким образом американский санкционный режим. Очень важный момент, когда мы показываем, что санкции США не всесильны», — подчеркнул эксперт.