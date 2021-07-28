Глава OMV не исключил пуска газа по «Северному потоку — 2» в 2021 году
- Reuters
«Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдёт», — цитирует его ТАСС.
Глава OMV заявил, что ожидает начала пусконаладочных работ на «Северном потоке — 2» во второй половине 2021 года.
Также Зеле отметил, что приветствует договорённости между США и Германией по «Северному потоку — 2».
Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».
Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».