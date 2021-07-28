Глава OMV не исключил пуска газа по «Северному потоку — 2» в 2021 году

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Строительство «Северного потока — 2» планируется завершить в конце августа, пуск газа по трубопроводу возможен уже в 2021 году. Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Глава OMV не исключил пуска газа по «Северному потоку — 2» в 2021 году
  • Reuters

«Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдёт», — цитирует его ТАСС.

Глава OMV заявил, что ожидает начала пусконаладочных работ на «Северном потоке — 2» во второй половине 2021 года.

Также Зеле отметил, что приветствует договорённости между США и Германией по «Северному потоку — 2».

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2». 

Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».

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