В Кремле рассказали о беседе Меркель и Путина по поводу «Северного потока — 2»

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Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».
В Кремле рассказали о беседе Меркель и Путина по поводу «Северного потока — 2»
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Меркель проинформировала Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В ответ на это российский лидер дал соответствующие комментарии.

«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», — добавляется в сообщении.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

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