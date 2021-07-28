Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работать на заключительном участке.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство СП-2 планируется завершить в конце августа, а пуск газа по трубопроводу возможен уже в 2021 году.