«Может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа»: «Газпром» планирует запустить «Северный поток — 2» до конца 2021 года

В 2021 году по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации «Газпром». По мнению экспертов, названный объём поставок предполагает, что ввод в эксплуатацию СП-2 произойдёт в октябре. При этом в Совфеде подчеркнули, что для подобного развития событий нет каких-либо препятствий, а Европа нуждается в поставках топлива в связи с низкой заполненностью газовых хранилищ. Между тем в компании Nord Stream 2 AG назвали спекуляциями сообщения о том, что строительство «Северного потока — 2» завершится 23 августа.

В российской госкорпорации «Газпром» подтвердили, что ожидают запуск газопровода «Северный поток — 2» до конца 2021 года.

«По газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

На фоне этой информации стало известно, что цена фьючерса с поставкой в сентябре по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на лондонской бирже ICE падала до €39,09 за МВт·ч. В настоящее время снижение цены за сутки составило 6,8%.

Ещё в феврале о том, что ввод проекта Nord Stream 2 AG должен состояться в 2021 году, сообщали СМИ со ссылкой на презентацию к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова.

Как заявил в разговоре с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, он не видит препятствий для того, чтобы «Северный поток — 2» был запущен в срок, который определило руководство «Газпрома».

«Потому что даже снялся вопрос по санкциям, которыми угрожали американцы. Я думаю, с учётом того, что Европа крайне нуждается в увеличенных поставках газа, запуск СП-2 будет хорошим подспорьем. Все газовые хранилища Европы заполнены на 25—30%, а должно быть минимум 80%. Реальных источников поставок газа в Европу, кроме России, нет, поэтому европейцы будут стараться, чтобы всё было запущено как можно раньше», — пояснил сенатор.

В свою очередь, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко высказал предположение, что запуск трубопровода состоится в октябре.

«Если предположить, что в декабре трубопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, вероятно, «Газпром» исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре», — цитирует его ТАСС.

«Газпром» в настоящее время рассчитывает использовать в 2021 году только одну нитку «Северного потока — 2», которая будет прокачивать около 78 млн кубометров в сутки, пишет газета «Коммерсантъ». В издании также указали, что эксплуатация газопровода должна начаться не позднее середины октября, чтобы добиться обозначенного компанией объёма в 5,6 млрд кубометров.

Тем временем в компании Nord Stream 2 AG не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о том, что строительство СП-2 завершится 23 августа.

«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода», — говорится в письменном ответе компании, текст которого приводит ТАСС.

Отмечается, что трубопровод завершён более чем на 99%: «Мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время».

В июле исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже «в конце августа». При этом перед компанией стоит цель ввести трубопровод «в эксплуатацию уже в этом году».

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13 августа официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре также выразил надежду, что ввод трансбалтийского газопровода состоится в 2021-м.

«Северный поток — 2» — важнейший компонент надёжных поставок природного газа в Германию и Европу в целом... Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения строительства, в любом случае — до конца этого года, — цитирует его газета «Известия».

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с преподавательским составом и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта сообщил, что строительство трубопровода практически завершено.

«Если брать те компании, которые этот проект осуществляют, которые его инициировали и финансировали, построили практически уже до последней мили, то вопросов никогда и не возникало», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

21 июля Германия и США объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Согласно договорённости, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а в Берлине обязались добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении Амоса Хохштейна на пост старшого советника Госдепа по вопросам энергетической безопасности — он займётся «снижением рисков» из-за газопровода СП-2.

«В первую очередь в работе он сосредоточится на реализации мер по сокращению рисков от газопровода «Северный поток — 2», в соответствии с совместным заявлением США и Германии от 21 июля о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата», — отметил Блинкен.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что российская сторона будет исходить из «практических шагов американской стороны».