«Обеспечит энергобезопасность Европы»: как завершается строительство газопровода «Северный поток — 2»

Вторая ветка газопровода «Северный поток — 2» почти готова, говорится в сообщении Минэкономики ФРГ. В ведомстве также отметили, что все необходимые для прокладки трубопровода разрешения уже выданы. Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство «Северного потока — 2» может быть завершено уже в августе этого года. По словам аналитиков, реализация проекта подходит к концу, несмотря на многочисленные попытки помешать этому как внутри ФРГ, так и на международной арене. Эксперты отмечают, что новый газопровод будет эффективнее и экологичнее, чем старые маршруты поставок голубого топлива. Кроме того, он снизит транзитные риски для поставок российского газа в Европу.

Вторая ветка газопровода «Северный поток — 2» почти достроена. Об этом говорится в сообщении Минэкономики ФРГ, поступившем в РИА Новости.

«В настоящее время идёт процесс так называемой технической приёмки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приёмка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nordstream 2 AG», — указано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все необходимые разрешения на строительство трубопровода были выданы компаниям, реализующим проект. А разрешение на приём газа «находится в стадии разработки».

В свою очередь, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже «в конце августа».

Здание Минэкономики ФРГ

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«На данный момент трубопровод завершён на 98%. Недостающие 2% касаются одной из двух линий. Другая полностью готова», — отметил Варниг.

При этом он сообщил, что перед компанией стоит цель ввести трубопровод «в эксплуатацию ещё в этом году».

Кроме того, Варниг опроверг информацию о том, что с сертификацией работ есть проблемы. По его словам, «трубопровод будет соответствовать всем сертификационным и международным требованиям».

В июне компания Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» технически завершено и на ней начинаются пусконаладочные работы по заполнению газом, которые могут занять несколько месяцев.

Стройка десятилетия

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

«Северный поток — 2» дополнит мощности ранее построенного газопровода «Северный поток». Он также состоит из двух ниток и позволяет транспортировать до 55 млрд куб. м газа в год.

Разработка «Северного потока — 2» ведётся с 2012 года, когда акционеры первого «Северного потока» приняли решение, что строительство двух новых ниток трубопровода экономически целесообразно и технически осуществимо.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Укладка труб началась в сентябре 2018 года.

При этом на протяжении всего периода реализации проект сталкивался с серьёзным давлением как на международной арене, так и в ФРГ.

Так, против «Северного потока —2» активно выступают США. По их мнению, газопровод якобы усилит зависимость Европы от российских энергоносителей. Однако на деле, как полагают аналитики, Вашингтон в данном вопросе защищает свои экономические интересы, поскольку США занимаются поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Чтобы помешать реализации проекта, Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний. В частности, в декабре 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в рамках которого предусматривались рестрикции против газопровода. Из-за этого швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб, вышла из проекта. В декабре 2020 года конгресс США согласовал расширение санкций в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Как отметил в интервью Handelsblatt Маттиас Варниг, рестрикции привели к задержке строительства на полтора года и спровоцировали удорожание проекта.

Помимо этого, против строительства газопровода «Северный поток — 2» активно выступает Польша. В июне 2021 года польский сейм принял соответствующую резолюцию по этому вопросу. При этом польские депутаты мотивировали свой шаг якобы существующей опасностью российской экспансии, в том числе на Украине. Однако, как считают эксперты, реальная причина, по которой Варшава занимает такую позицию, заключается в том, что Польша реализует собственные программы по доставке газа. Так, в 2015 году в польском Свиноуйсьце был открыт терминал для приёма американского СПГ. Кроме того, Варшава в конце июня этого года начала прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он позволит транспортировать топливо из Норвегии на датский и польский рынки, а также в соседние страны. Кроме того, возможна отправка природного газа непосредственно из Польши в Данию.

Танкер с американским СПГ в польском терминале в Свиноуйсьце

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

Ещё одним противником «Северного потока — 2» является Украина: Киев боится потерять после запуска газопровода фактически монопольное положение транзитёра российского газа в Европу, которое он занимал в течение нескольких десятилетий, отмечают эксперты.

12 июля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский намерен в ходе своего нынешнего визита в ФРГ добиться остановки проекта «Северный поток — 2».

В ФРГ главным оппонентом проекта «Северный поток — 2» является фракция «Союз 90/Зелёные». Объединение несколько раз пыталось через бундестаг помешать строительству газопровода, однако всякий раз попытки заканчивались провалом.

Свою позицию зелёные объясняют тем, что «Северный поток — 2», с их точки зрения, не нужен для энергообеспечения Европы, а также якобы вреден для климата. При этом никаких доказательств негативного влияния газопровода на природу не приводится.

Заседание бундестага

globallookpress.com

© Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Между тем на сайте оператора газопровода Nord Stream 2 AG отмечается, что проект получил все необходимые разрешения на строительство.

«Маршрут газопровода проходит через территориальные воды и/или исключительные экономические зоны (ИЭЗ) пяти стран. В каждой из этих стран были получены необходимые разрешения на строительство», — указывает компания.

В свою очередь, компания «Газпром», учредитель Nord Stream 2 AG, на своём сайте подчёркивает, что при строительстве «Северного потока — 2» «используются надёжные технологии, уже отработанные при реализации «Северного потока».

«Использование успешного опыта компании Nord Stream AG, строившей и эксплуатирующей «Северный поток», даёт дополнительные гарантии того, что «Северный поток — 2» будет реализован по самым высоким экологическим стандартам», — говорится на сайте.

«Исчезают транзитные риски»

Как отмечают эксперты, в данный момент достройке газопровода уже вряд ли может что-то помешать.

«Если не случится ничего экстраординарного... Там две нитки. Первая уже достроена. До завершения прокладки второй осталось совсем немного. Давление со стороны США оказалось бессмысленным, что в Вашингтоне фактически признали. Клоунада Зеленского в Берлине тоже ни к чему не приведёт», — заявил в беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

© Maxim Shemetov

«Я на данный момент не вижу причин, которые могли бы всерьёз задержать строительство газопровода, поскольку укладка идёт, осталось немного, всё необходимое для укладки есть. Видно и политическую готовность участников проекта завершить его в срок. Очевидно, что если не какие-то форс-мажоры, то всё должно закончиться нормально, и проект, по крайней мере укладка, должен будет завершиться. Определённое время нужно на тестовые испытания, но уже к зимнему периоду этот этап тоже должен быть пройден», — заявил аналитик в беседе с RT.

По словам экспертов, власти ФРГ смогли выдержать серьёзное политическое давление и отстояли «Северный поток — 2», поскольку у властей страны есть понимание, что Германии этот трубопровод необходим в не меньшей степени, чем РФ.

«Северный поток — 2» выгоден Берлину даже больше, чем Москве, потому что он обеспечит энергобезопасность Германии. Причём не только безопасность ФРГ, но и других стран Европы. Такие маршруты, как украинский газопровод, ненадёжны. Их техническое состояние оставляет желать лучшего. В скором времени украинская ГТС в принципе не сможет обеспечить поставку тех объёмов газа, которые требуется прокачать «Газпрому», — говорит Фролов.

Вячеслав Кулагин, в свою очередь, полагает, что от достройки газопровода выиграют все стороны.

«От ввода «Северного потока — 2» выиграют все: Европа получит новый безопасный газ по надёжным трубам. Причём в перспективе по ним можно осуществлять и поставки водорода. Россия наконец-то закончит проект и получит большие гарантии и возможности по поставке своего газа в европейском направлении. Даже для США тут в известном смысле есть выгода, потому что в их отношениях с ФРГ больше не будет раздражающего фактора», — говорит аналитик.

Кроме того, эксперты отмечают, что работа украинского трубопровода зависит от политической обстановки в Киеве, которая отличается крайней нестабильностью. А использование «Северного потока — 2» снизит риски сбоев в поставках топлива в Европу.

«Это позволит увеличить поставки российского газа в Европу по кратчайшему маршруту с новых месторождений. Это достаточно серьёзно снизит риски энергоснабжения Европы, потому что любая новая инфраструктура — это дополнительная энергобезопасность. Тут фактически исчезают транзитные риски на маршруте российского газа в Европу, это плюс для всех, включая транзитные страны, потому что им больше не придётся играть в политические игры вокруг трубопровода», — считает аналитик.

Александр Фролов также отметил, что «Северный поток — 2» превосходит существующие аналоги по своей эффективности.

«Северный поток — 2» увеличит надёжность этих поставок и повысит эффективность, так как энергоэффективность этого маршрута выше, чем у украинского и газопровода «Ямал — Европа», который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Его экологическая эффективность тоже выше, потому что на прокачку газа по этой трубе тратится меньше энергии, меньше выбросов производится в окружающую среду», — заключил аналитик.