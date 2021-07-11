«Не могут обойтись без образа врага»: как в США связали с Россией свои энергетические проблемы

Республиканские политики в США критикуют стратегию администрации президента Джо Байдена в энергетической сфере на фоне продолжающегося роста цен на топливо. Так, сенатор Тед Круз обвинил руководство страны в том, что его действия приводят к сокращению рабочих мест в Соединённых Штатах и «помогают России». Кроме того, в консервативных кругах обсуждается тезис, что Байден старается ослабить позиции Вашингтона в области энергетики, прикрываясь борьбой с изменением климата. По мнению экспертов, в этой ситуации республиканцы в очередной раз разыгрывают «российскую карту» для решения внутриполитических задач.

Республиканские политики в США всё жёстче критикуют энергетическую стратегию администрации Джо Байдена на фоне продолжающегося роста цен на топливо. По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина в стране с начала года поднялась на 40% и находится на уровне семилетнего максимума — $3,14 за галлон ($0,83 за литр), а в Калифорнии достигает $4,31 ($1,14 за литр).

Так, сенатор Тед Круз обвинил президента США в том, что его политика в энергетической сфере «помогает России», а также приводит к сокращению рабочих мест в Соединённых Штатах.

«Где же тут логика? Байден хочет предоставить больше денег и рабочих мест России и Ирану. И в то же время сокращает эти самые «синеворотничковые» рабочие места в Америке. Почему?» — написал Круз в Twitter.

How does this make sense?



Biden wants more $$ and jobs for Russia & Iran.



And is simultaneously killing those same blue-collar jobs in America.



Why?? https://t.co/4M1FteLkoR — Ted Cruz (@tedcruz) July 10, 2021

Таким образом республиканец прокомментировал редакционную колонку в The Wall Street Journal от 6 июля, в которой высказывалось мнение, что явная цель политики Байдена — сократить добычу нефти и газа в США, «ограничивая мировой объём предложения ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата».

«Однако сейчас его команда умоляет нефтяной картель ОПЕК увеличить нефтедобычу, чтобы цены на бензин в США при Байдене не выросли ещё сильнее и не превысили уже достигнутый уровень», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что очередной скачок цен произошёл после того, как участники встречи ОПЕК+ не смогли договориться о новых условиях добычи нефти.

10 июля на американском консервативном политическом сайте RedState был опубликован материал, автор которого заявил, что если Джо Байден старается ослабить позиции США в сфере энергетики относительно остального мира («в особенности России»), то он уже «исчерпал практически все возможности ещё как-то навредить».

«У нас на глазах Байден пошатнул наши позиции в энергетике, ударив по отрасли ископаемого топлива и сорвав строительство трубопровода Keystone XL в интересах борьбы с изменением климата и реализации зелёной повестки. В связи с остановкой работы над этим трубопроводом на него поданы судебные иски. Его явная цель — снизить объёмы нефтедобычи в нашей стране», — пишет журналист.

При этом в публикации подчёркивается, что глава Белого дома «без каких-либо проблем делал исключения из санкций и расчищал путь» для завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Выходит, что для Байдена американские нефть и газ — это плохо, а усиление контроля России в сфере энергетики — хорошо», — делает вывод автор RedState.

Он также напомнил, что на днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о причине внушительного роста цен на топливо, сослалась на «сезонные колебания».

Место строительства нефтепровода Keystone XL

Reuters

© Todd Korol

Ранее, в начале июня, лидер республиканцев в комитете сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что «трудно понять», почему администрация Байдена отменила строительство трубопровода Keystone XL, но сделала исключение из санкций для «Северного потока — 2».

«Возобновить проект Keystone, вложив ресурсы в укрепление энергетической безопасности США и создание рабочих мест, — значит, проявить здравомыслие. Почему наличие доступа к природному газу в случае США — плохо, а в случае России — нормально?» — заявил конгрессмен.

«Многомиллиардный подарок»

Напомним, республиканцы раскритиковали решение Байдена отказаться от применения санкционных ограничений против оператора проекта «Северный поток —2» — компании Nord Stream 2 AG, её генерального директора Маттиаса Варнига, а также других служащих. Об этом говорилось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепа 19 мая. Как подчеркнул тогда дипломат, такое решение «отвечает национальным интересам» Соединённых Штатов.

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«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием президента восстановить отношения с нашими европейскими союзниками и партнёрами», — отметил он.

При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжит «противостоять завершению» «Северного потока — 2».

Однако Джим Риш назвал такое решение ошибочным. Политик заявил, что Вашингтон таким образом ставит интересы Германии и России выше интересов американских союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе. Он также призвал администрацию Байдена исправить эту «ошибку», пока не стало слишком поздно. В свою очередь, Тед Круз тогда назвал отказ администрации США от дальнейших рестрикций против «Северного потока — 2» «многомиллиардным подарком» президенту России Владимиру Путину.

«Надуманные опасения»

По словам опрошенных RT аналитиков, ряд республиканских политиков и некоторые американские СМИ намеренно увязывают энергетические проблемы США с Россией и «Северным потоком — 2».

«Представители Республиканской партии пытаются провести некие прочные параллели между внутренними проблемами США в сфере энергетики с Россией и газопроводом, но всё это выглядит крайне неубедительно. Подобные тезисы шиты белыми нитками, однако я не исключаю, что претензии продолжатся, хотя больше будут носить риторический характер», — отметил политолог Александр Асафов.

Он выразил мнение, что «российская карта» в этой ситуации используется в политических баталиях как повод для обвинений в адрес главы Белого дома.

«Чтобы поставить вопрос о ряде внутренних энергетических проблем США, а также обрушиться с критикой на Байдена, представителям Республиканской партии удобно выдвигать несодержательные претензии к России. В частности, Тед Круз — последовательный критик Москвы, поэтому он без стеснения примешивает российский фактор к теме, которая касается исключительно самих Соединённых Штатов», — считает эксперт.

Здание Капитолия

Reuters

© Ken Cedeno/File

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв придерживается аналогичной точки зрения: «Республиканцы утверждают, что Россия якобы использует свои энергетические ресурсы в политических целях. Однако такого рода опасения являются надуманными. Москва не раз заявляла, что проект экономически выгоден как РФ, так и Европе».

По словам Рогулёва, республиканцы в своих заявлениях с критикой энергетического курса Байдена делают акцент на России, поскольку считают это дополнительным аргументом, который, как они думают, усиливает их позиции.

«В Республиканской партии полагают, что, когда нужно привлечь внимание общественности к какой-либо внутренней проблеме, на неё быстрее посмотрят, если она хотя и искусственно, но будет связана с Россией. Это некий инструмент республиканцев для решения внутренних задач. Сейчас США дошли до ситуации, когда для ведения внутренней политики американский истеблишмент уже не может обойтись без образа врага в лице России», — подчеркнул он.

Асафов, в свою очередь, отметил, что критика Байдена за его якобы несостоятельную энергетическую политику уже стала одним из стандартных обвинений республиканцев в адрес действующего президента.

«Представители Республиканской партии выбрали именно такое направление, поскольку среди них поддержка энергетической отрасли традиционно высока», — пояснил аналитик.

При этом Юрий Рогулёв констатировал, что нынешний глава Белого дома не хочет поддерживать статус США как энергетической державы, к чему стремился его предшественник.

«Трамп разрешил добычу угля, нефти, газа, дал добро на строительство нефтепровода. Байден же взял курс на сокращение всех этих объёмов», — отметил эксперт.

Как спрогнозировал Асафов, на фоне некоторого ослабления санкционного давления на «Северный поток — 2» республиканцы продолжат связывать неудачные, по их мнению, решения Байдена с Россией.

«Притом что республиканцам сложно обвинить действующего президента США в лояльности к России, его можно критиковать за нерешительность и неготовность к крайне жёстким действиям», — подытожил аналитик.