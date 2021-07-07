В поиске компромисса: как разногласия в альянсе ОПЕК+ могут повлиять на мировой рынок нефти
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В среду, 7 июля, мировые цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику в ходе международных торгов. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало почти на 2% — до $75,98 за баррель. Впрочем, уже вечером котировки перешли к снижению и опускались до $72,6.
Похожую ситуацию можно было наблюдать и накануне. Так, на торгах 6 июля стоимость барреля Brent ненадолго поднималась к $77,8. Значение стало самым высоким с октября 2018 года. Впрочем, после этого цены резко упали — до $74.
Колебания котировок нефти заметно усилились в последние несколько дней в результате возросшей неопределённости на глобальном рынке углеводородов. Как объяснил в разговоре с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Михаил Степанян, инвесторов насторожили возникшие внутри альянса ОПЕК+ разногласия.
«На текущий момент действия стран — участниц сделки ОПЕК+ остаются одним из главных ценообразующих факторов на глобальном рынке нефти. На долю этих государств приходится более 40% мировой добычи энергосырья. Именно поэтому рынок сейчас остро реагирует на подробности недавней неудачной встречи министров энергетики стран ОПЕК+», — рассказал Степанян.
Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких скачков.
Согласно достигнутым ранее договорённостям, сейчас государства добывают нефти на 5,7 млн баррелей в сутки меньше по сравнению с так называемым базовым уровнем октября 2018 года. На встрече 1 июля министры энергетики стран ОПЕК+ должны были согласовать новые параметры производства сырья на ближайшие месяцы, но не смогли договориться об условиях добычи.
По информации ТАСС, на фоне растущего потребления нефти в мире все участники ОПЕК+ признали необходимость дополнительно нарастить предложение. Планировалось, что с августа по декабрь стороны начнут ежемесячно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, к концу 2021 года производство сырья постепенно увеличилось бы на 2 млн баррелей в день относительно текущих значений.
Между тем Саудовская Аравия — один из крупнейших производителей нефти в альянсе — настояла на том, чтобы страны ОПЕК+ одновременно продлили соглашение до конца 2022 года. Сейчас срок действия сделки истекает в апреле 2022-го. Против этой инициативы выступили Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Страна отказалась продлевать партнёрство ещё на восемь месяцев при сохранении текущего базового уровня добычи и настояла на пересмотре этого параметра.
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Повторные переговоры министров энергетики ОПЕК+ прошли 2 июля, но стороны так и не достигли консенсуса. Новое заседание планировалось провести 5 июля, однако впоследствии встреча была отменена и отложена на неопределённый срок.
Ценовой разгон
Как отметила в разговоре с RT директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова, на сегодняшний день мировое потребление нефти уже превышает предложение на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом если страны — участницы сделки ОПЕК+ в ближайшее время не начнут увеличивать добычу на фоне высокого спроса, то дефицит нефти на глобальном рынке может заметно увеличиться, подчеркнула эксперт.
В свою очередь, растущая нехватка нефти рискует обернуться чрезмерным разгоном цен на сырьё, что негативно скажется на мировой экономике в целом. Таким мнением в беседе с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
«Перегрев цен способен замедлить восстановление экономики, поскольку высокие расходы на топливо будут сдерживать деловую активность. Также возрастут риски серьёзных проблем в случае перебоев с поставками из-за различных форс-мажоров», — пояснил Галактионов.
Как полагает Михаил Степанян, при дальнейшем отсутствии консенсуса внутри ОПЕК+ и сохранении текущих уровней добычи на август стоимость нефти Brent способна пробить психологическую отметку $80 за баррель.
Рискованная альтернатива
В то же время на фоне отсутствия договорённостей инвесторы уже начали опасаться дальнейшего роста противоречий внутри альянса и возможного развала сделки, как уже было в 2020 году. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
«Если учесть эмоциональную историю партнёрства, нынешние разногласия могут вновь обернуться очень сильными жестами в виде разрыва соглашения прямо сейчас. По крайней мере рынок уже начал спекулировать на эту тему», — объяснил Кивкулис.
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Напомним, в 2020 году, после введения карантинных мер и массового закрытия границ в большинстве государств в связи с пандемией, мировое потребление топлива начало стремительно сокращаться. Падение спроса на энергоносители привело и к заметному снижению нефтяных цен.
Стабилизировать ситуацию должны были именно действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Ожидалось, что государства уменьшат добычу энергосырья и тем самым сбалансируют спрос и предложение на глобальном рынке углеводородов. Между тем в марте по итогам заседания стороны не смогли договориться и решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств.
Государства начали синхронно увеличивать производство энергосырья. В результате переизбыток нефти на глобальном рынке значительно увеличился, а цены на углеводороды рухнули до исторических минимумов. Произошедший обвал заставил экспортёров нефти вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество.
Хотя сейчас мировой спрос на нефть превышает предложение, очередной отказ от выполнения сделки рискует повторно обернуться резким увеличением добычи. Таким образом, на рынке вновь может образоваться переизбыток сырья, а цены начнут стремительно снижаться, считают специалисты.
«Разрыв сделки ОПЕК+ и отказ ОАЭ от исполнения своих обязательств могут привести к новому витку ценовой войны. Мы считаем, что вероятность такого развития событий остаётся низкой. Основная задача ОАЭ всё же заключается не в дестабилизации и обвале нефтяного рынка, а в возврате вложенных инвестиций, что маловероятно в условиях резкого снижения нефтяных котировок. Таким образом, в ОПЕК+ всё же будут стремиться к компромиссу», — отметил Михаил Степанян.
Похожей точки зрения придерживается и Янис Кивкулис. По его мнению, участники альянса должны были сделать выводы после прошлогоднего конфликта, поэтому уже к августу новые договорённости, вероятно, будут достигнуты.