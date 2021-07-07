В поиске компромисса: как разногласия в альянсе ОПЕК+ могут повлиять на мировой рынок нефти

Колебания мировых цен на нефть резко усилились на фоне возникших противоречий внутри альянса ОПЕК+. После нескольких раундов переговоров стороны так и не смогли согласовать новые параметры добычи энергосырья. Как полагают эксперты, если в ближайшее время участники партнёрства не начнут увеличивать производство углеводородов, на глобальном рынке резко вырастет нехватка нефти. Такое положение дел способно разогнать цены до рекордных уровней, что окажет давление на глобальную экономику, считают аналитики. При этом специалисты не исключают, что отсутствие консенсуса может вовсе обернуться разрывом сделки, как уже было в 2020 году. В этом случае рынок энергосырья рискует столкнуться с новым обвалом. В чём причина разногласий между крупнейшими странами — экспортёрами нефти — в материале RT.

В среду, 7 июля, мировые цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику в ходе международных торгов. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало почти на 2% — до $75,98 за баррель. Впрочем, уже вечером котировки перешли к снижению и опускались до $72,6.

Похожую ситуацию можно было наблюдать и накануне. Так, на торгах 6 июля стоимость барреля Brent ненадолго поднималась к $77,8. Значение стало самым высоким с октября 2018 года. Впрочем, после этого цены резко упали — до $74.

Колебания котировок нефти заметно усилились в последние несколько дней в результате возросшей неопределённости на глобальном рынке углеводородов. Как объяснил в разговоре с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Михаил Степанян, инвесторов насторожили возникшие внутри альянса ОПЕК+ разногласия.

«На текущий момент действия стран — участниц сделки ОПЕК+ остаются одним из главных ценообразующих факторов на глобальном рынке нефти. На долю этих государств приходится более 40% мировой добычи энергосырья. Именно поэтому рынок сейчас остро реагирует на подробности недавней неудачной встречи министров энергетики стран ОПЕК+», — рассказал Степанян.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких скачков.

Также по теме Смена стратегии: почему США могут уступить свою долю на рынке нефти России и Саудовской Аравии По прогнозу компании Rystad Energy, в ближайшие годы США не смогут увеличивать добычу сланцевой нефти такими же высокими темпами, как...

Согласно достигнутым ранее договорённостям, сейчас государства добывают нефти на 5,7 млн баррелей в сутки меньше по сравнению с так называемым базовым уровнем октября 2018 года. На встрече 1 июля министры энергетики стран ОПЕК+ должны были согласовать новые параметры производства сырья на ближайшие месяцы, но не смогли договориться об условиях добычи.

По информации ТАСС, на фоне растущего потребления нефти в мире все участники ОПЕК+ признали необходимость дополнительно нарастить предложение. Планировалось, что с августа по декабрь стороны начнут ежемесячно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, к концу 2021 года производство сырья постепенно увеличилось бы на 2 млн баррелей в день относительно текущих значений.

Между тем Саудовская Аравия — один из крупнейших производителей нефти в альянсе — настояла на том, чтобы страны ОПЕК+ одновременно продлили соглашение до конца 2022 года. Сейчас срок действия сделки истекает в апреле 2022-го. Против этой инициативы выступили Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Страна отказалась продлевать партнёрство ещё на восемь месяцев при сохранении текущего базового уровня добычи и настояла на пересмотре этого параметра.

Reuters

© Ramzi Boudina

Повторные переговоры министров энергетики ОПЕК+ прошли 2 июля, но стороны так и не достигли консенсуса. Новое заседание планировалось провести 5 июля, однако впоследствии встреча была отменена и отложена на неопределённый срок.

Ценовой разгон

Как отметила в разговоре с RT директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова, на сегодняшний день мировое потребление нефти уже превышает предложение на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом если страны — участницы сделки ОПЕК+ в ближайшее время не начнут увеличивать добычу на фоне высокого спроса, то дефицит нефти на глобальном рынке может заметно увеличиться, подчеркнула эксперт.

В свою очередь, растущая нехватка нефти рискует обернуться чрезмерным разгоном цен на сырьё, что негативно скажется на мировой экономике в целом. Таким мнением в беседе с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Перегрев цен способен замедлить восстановление экономики, поскольку высокие расходы на топливо будут сдерживать деловую активность. Также возрастут риски серьёзных проблем в случае перебоев с поставками из-за различных форс-мажоров», — пояснил Галактионов.

Как полагает Михаил Степанян, при дальнейшем отсутствии консенсуса внутри ОПЕК+ и сохранении текущих уровней добычи на август стоимость нефти Brent способна пробить психологическую отметку $80 за баррель.

Рискованная альтернатива

В то же время на фоне отсутствия договорённостей инвесторы уже начали опасаться дальнейшего роста противоречий внутри альянса и возможного развала сделки, как уже было в 2020 году. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Если учесть эмоциональную историю партнёрства, нынешние разногласия могут вновь обернуться очень сильными жестами в виде разрыва соглашения прямо сейчас. По крайней мере рынок уже начал спекулировать на эту тему», — объяснил Кивкулис.

Reuters

© Dado Ruvic

Напомним, в 2020 году, после введения карантинных мер и массового закрытия границ в большинстве государств в связи с пандемией, мировое потребление топлива начало стремительно сокращаться. Падение спроса на энергоносители привело и к заметному снижению нефтяных цен.

Также по теме Сырьевой союз: как ОПЕК за 60 лет изменила мировой рынок нефти 10—14 сентября 1960 года была образована Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Добывающие энергосырьё государства...

Стабилизировать ситуацию должны были именно действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Ожидалось, что государства уменьшат добычу энергосырья и тем самым сбалансируют спрос и предложение на глобальном рынке углеводородов. Между тем в марте по итогам заседания стороны не смогли договориться и решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств.

Государства начали синхронно увеличивать производство энергосырья. В результате переизбыток нефти на глобальном рынке значительно увеличился, а цены на углеводороды рухнули до исторических минимумов. Произошедший обвал заставил экспортёров нефти вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество.

Хотя сейчас мировой спрос на нефть превышает предложение, очередной отказ от выполнения сделки рискует повторно обернуться резким увеличением добычи. Таким образом, на рынке вновь может образоваться переизбыток сырья, а цены начнут стремительно снижаться, считают специалисты.

«Разрыв сделки ОПЕК+ и отказ ОАЭ от исполнения своих обязательств могут привести к новому витку ценовой войны. Мы считаем, что вероятность такого развития событий остаётся низкой. Основная задача ОАЭ всё же заключается не в дестабилизации и обвале нефтяного рынка, а в возврате вложенных инвестиций, что маловероятно в условиях резкого снижения нефтяных котировок. Таким образом, в ОПЕК+ всё же будут стремиться к компромиссу», — отметил Михаил Степанян.

Похожей точки зрения придерживается и Янис Кивкулис. По его мнению, участники альянса должны были сделать выводы после прошлогоднего конфликта, поэтому уже к августу новые договорённости, вероятно, будут достигнуты.