Смена стратегии: почему США могут уступить свою долю на рынке нефти России и Саудовской Аравии

По прогнозу компании Rystad Energy, в ближайшие годы США не смогут увеличивать добычу сланцевой нефти такими же высокими темпами, как до пандемии. Последствия COVID-19 спровоцировали волну банкротств в отрасли. Кроме того, бизнес опасается отмены льгот и ужесточения регулирования со стороны администрации Штатов. На этом фоне действующие компании пытаются больше сосредоточиться на погашении долгов вместо увеличения производства сырья, отмечают специалисты. С учётом растущего потребления топлива в мире аналитики прогнозируют временное снижение доли США на глобальном энергорынке. В этих условиях больше контрактов на поставку нефти могут получить страны ОПЕК+, включая Россию. В чём заключаются главные преимущества для Москвы — в материале RT.

В ближайшие годы добыча сланцевой нефти в США будет расти в несколько раз медленнее, чем до пандемии коронавируса. Об этом RT рассказали специалисты консалтинговой компании Rystad Energy.

Согласно прогнозу экспертов, при сохранении нефтяных цен вблизи $55—60 за баррель в течение следующих нескольких лет американские сланцевики смогут ежегодно увеличивать производство сырья лишь на 500—600 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, в 2018—2019 годах нефтедобыча в Штатах росла на 1,3—1,6 млн баррелей в день, а по итогам 2020-го упала на 935 тыс. Такие данные приводит Управление энергетической информации Минэнерго США.

«Сланцевые операторы вряд ли будут увеличивать добычу так же стремительно, как это было до 2020 года. Дело в том, что крупные сланцевики изменили свою политику. Теперь приоритетом публичных компаний в большей степени стало сокращение долгов и повышение доходности для акционеров, а не увеличение добычи», — объяснил аналитик Rystad Energy Виктор Курилов.

Напомним, весной 2020 года на глобальном энергорынке произошёл беспрецедентный обвал цен на нефть. Так, стоимость сырья американской марки WTI впервые за всю историю ненадолго опускалась до отрицательных значений и достигала отметки минус $37,6 за баррель.

Летом нефтяные котировки смогли восстановиться до отметки $40 за баррель, но при этом добыча сланцевого сырья всё ещё оставалась убыточной, отмечают специалисты. В этих условиях многим компаниям стало нечем расплачиваться по кредитам, что спровоцировало волну банкротств.

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По данным компании Haynes & Boone, с января 2020 года по март 2021-го в Северной Америке обанкротились 54 энергетические компании. Общая задолженность предприятий составила почти $55 млрд. Из этой суммы около $29,5 млрд пришлось на необеспеченные кредиты.

Хотя сейчас нефтяные цены уже полностью вернулись к докризисным и комфортным для сланцевиков значениям, число банкротств в отрасли по-прежнему увеличивается. Более того, количество нефтяных буровых установок в США всё ещё остаётся в два раза ниже, чем в конце 2019 года. Об этом свидетельствуют материалы нефтесервисной компании Baker Hughes.

«Инвестирующие в сланцевую добычу компании США сильно закредитованы. Большинство месторождений осваивалось под новые технологии гидроразрыва изначально в долг и с рисками. Вместе с тем расчёт на быструю отдачу не оправдался, и владельцам сланцевых компаний сейчас важно побыстрее снизить долговую нагрузку и отбить уже понесённые ранее затраты, а не плодить новые расходы», — объяснил в беседе с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Более того, как отмечают эксперты Rystad Energy, в настоящий момент малые и средние сланцевые операторы всё больше опасаются ужесточения регулирования отрасли со стороны новой администрации США. Соответствующие инициативы ранее озвучивал глава Белого дома Джо Байден.

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«Избыточно жёсткое регулирование — быстрая отмена льгот для нефтяной отрасли и введение высоких налогов на выбросы углекислого газа — могут привести к тому, что сланцевая добыча так и не восстановится до прежних уровней начала 2020 года», — считает Виктор Курилов.

При этом, как подчеркнул эксперт, на фоне оживления глобальной экономики от последствий COVID-19 потребление топлива в мире будет уверенно расти в ближайшие годы. Поскольку темпы добычи сырья в Штатах снизятся, покрыть растущий объём мирового спроса на нефть смогут страны — участницы сделки ОПЕК+, считает специалист.

«С начала пандемии доля США в мировой добыче нефти уже сократилась с 15% до 14% и в течение следующих нескольких лет вряд ли вернётся к прежним значениям. К середине 2022-го, когда ожидается восстановление производства странами ОПЕК+, доля Соединённых Штатов может ещё временно снизиться до 13,3—13,5%», — добавил Курилов.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

Как предположил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, в перспективе у США ещё будет возможность отыграть основную часть понесённых потерь. Вместе с тем на определённое время страна всё же может уступить свою долю на рынке таким крупным участникам ОПЕК+, как Россия и Саудовская Аравия, считает специалист.

«Снижение давления со стороны сланцевой отрасли США при относительно благоприятных ценах на нефть позволит России и другим странам традиционной добычи быстрее восстановиться от спада экономики в 2020 году. При этом дефицит нашего бюджета будет снижаться быстрее, чем это ожидалось год или полгода назад. При таком стечении обстоятельств ВВП России в этом году вполне может вырасти на 4%, чего не было уже без малого десять лет», — заключил Емельянов.