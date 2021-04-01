«С оптимизмом смотрим в будущее»: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с мая
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В четверг, 1 апреля, министры стран — экспортёров нефти решили пересмотреть условия сделки ОПЕК+. Уже с мая 2021-го стороны начнут постепенно увеличивать добычу. Об этом по итогам переговоров заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Сегодня приняли решение о начале восстановления (нефтедобычи. — RT) с мая в течение трёх месяцев. Таким образом, мы выйдем на те параметры, которые установлены были соглашением. Если говорить о цифрах, то в мае месяце общее увеличение странами ОПЕК+ составит 350 тыс. баррелей в сутки, в июне месяце — такая же цифра, и в июле месяце — 441 тыс. баррелей в сутки», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в феврале стороны выполнили условия договора по сокращению добычи на 113%. Значение стало максимальным за всё время действия соглашения. Как подчеркнул Новак, такое положение дел «говорит о высоком уровне исполнения всеми странами своих обязательств».
Напомним, государства — участники соглашения ОПЕК+ ограничивают добычу нефти для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.
В январе 2021 года государства сокращали производство нефти в общей сложности на 7,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018-го. С февраля по март добыча в рамках договора снижалась уже почти на 8 млн баррелей в день. При этом Россия и Казахстан незначительно увеличили объёмы добычи (суммарно на 75 тыс. баррелей в сутки), а Саудовская Аравия начала добровольно снижать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки.
На апрель участники соглашения оставили условия сделки практически без изменений. Возможность умеренно увеличить добычу вновь получили только Россия (на 130 тыс. баррелей в сутки) и Казахстан (на 20 тыс.).
В целом действия стран — участниц сделки ОПЕК+ позитивно отразились на мировом рынке нефти: на сегодняшний день глобальный спрос на энергосырьё превышает объём предложения, подчеркнул Александр Новак.
«С момента нашего прошлого разговора и благодаря нашим совместным действиям ситуация улучшилась. Динамика остаётся положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 млн баррелей в сутки, что способствует снижению запасов. На сегодня это снижение уже достигло значительного уровня», — приводит ТАСС слова вице-премьера.
Нефтяные цены отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу. В ходе вечерних торгов 1 апреля сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 3,5% — до $65,09 за баррель. Как объяснила RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, инвесторы оптимистично восприняли итоги прошедших переговоров.
«Ситуация с пандемией в мире всё ещё остаётся неопределённой, и рынок пока не готов к росту предложения нефти. Между тем в ОПЕК+ рассчитывают на оживление мировой экономики во второй половине года, что должно привести к росту спроса на энергоносители. Таким образом, увеличивая добычу сейчас, государства делают шаг на опережение», — объяснила Бодрова.
По словам Александра Новака, в 2021 году мировой спрос на нефть может вырасти на 5—5,5 млн баррелей в сутки. Как полагает вице-премьер, активный рост потребления топлива в мире должен будет начаться летом.
«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, всё-таки надеемся на летний сезон. Должна быть повышена мобильность, в том числе и в автомобильных перевозках, и в авиационном сообщении, поэтому царило более оптимистичное настроение на встрече (ОПЕК+. — RT), чем в начале года», — добавил Новак.
- Александр Новак
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Динамика мирового спроса на нефть по-прежнему будет во многом зависеть от положения дел с коронавирусом в мире. Такое мнение в разговоре с RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
«Помимо этого, влияние на котировки нефти могут оказать такие факторы, как начало сезона высокого спроса на топливо в США и объёмы американской сланцевой добычи. В первую очередь внимание игроков отрасли будет сосредоточено на темпах роста активных буровых установок в Штатах», — отметил Галактионов.
По его мнению, в текущих условиях стоимость нефти может колебаться вблизи $60—63 за баррель до конца июня. В свою очередь, аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева допускает более широкий диапазон цен. Как предположила эксперт в беседе с RT, в ближайшие три месяца котировки могут меняться в коридоре $62—68 за баррель.