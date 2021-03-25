Коммерческий интерес: США нарастили покупки нефти у России максимально с 2011 года

В 2020 году США увеличили импорт российской нефти до максимального уровня за последние девять лет. Такие данные приводит американское Управление энергетической информации. Более того, как следует из материалов ведомства, Россия сумела обойти Саудовскую Аравию и стала третьим по величине поставщиком энергосырья в Штаты. Как отмечают эксперты, после введения санкций в отношении Венесуэлы в 2019 году Вашингтон лишился основного источника тяжёлой нефти. В результате для обеспечения полной работы своих заводов США были вынуждены обратиться за помощью к Москве, считают специалисты. В то же время американские компании стали отказываться от импорта сырья у стран ОПЕК и сократили соответствующие закупки до исторического минимума.

В 2020 году США закупили у России максимальный объём нефти за последние девять лет. Об этом свидетельствуют материалы американского Управления энергетической информации (EIA).

По данным ведомства, с января по декабрь Штаты увеличили импорт российского энергосырья почти на 3,5% — до 538 тыс. баррелей в сутки. Достигнутый показатель стал самым высоким с 2011 года.

При этом Россия сумела обойти Саудовскую Аравию и вошла в тройку главных поставщиков нефти в США. Первое и второе место по объёмам продаж традиционно заняли Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тыс.).

«Основным мотивом американских покупателей является выгода. Если США увеличивают импорт российской нефти, значит экономически это более выгодно, чем покупка сырья у ряда других производителей. Поскольку геополитические разногласия Вашингтона с Москвой и связанные с этим санкции не затрагивают торговлю нефтью, американские предприятия руководствуются экономическими соображениями и охотно её покупают», — подчеркнула в разговоре с RT аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

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США уверенно наращивают ввоз нефти из России уже второй год подряд. Как отмечают эксперты, поставки начали заметно расти после введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

«Дело в том, что ранее именно Венесуэла обеспечивала потребности американских нефтеперерабатывающих заводов в тяжёлых сортах нефти (с высоким содержанием серных примесей). После введения санкций Штаты стали активнее закупать этот вид сырья у России», — рассказала RT аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

В январе 2019 года Соединённые Штаты ввели ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Вашингтон заблокировал активы корпорации на $7 млрд, а упущенная выгода PDVSA от санкций в 2019 году должна была составить $11 млрд.

По оценке EIA, в результате введения ограничений в 2019 году экспорт венесуэльской нефти в США упал более чем в шесть раз — с 586 тыс. до 92 тыс. баррелей в сутки. При этом в 2020-м Штаты полностью прекратили закупки углеводородов у латиноамериканской страны.

Таким образом, Вашингтон лишил себя возможности закупать тяжёлую нефть, а добываемое в самих Штатах энергосырьё по своим свойствам не подходит для многих местных нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне США были вынуждены прибегнуть к помощи России. Об этом RT рассказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Анашкин.

«В последние годы добыча углеводородов в США заметно возросла за счёт сланцевой нефти. В свою очередь, сланцевая нефть является лёгким энергосырьём. Её используют для производства бензина, но для нефтехимии она не годится. А поскольку часть американских НПЗ предназначены для переработки более тяжёлой нефти, в США наблюдается дефицит такого сырья. Взять её на рынке больше негде, кроме как у России», — объяснил Анашкин.

Импортозамещение по-американски

Любопытно, что по мере увеличения закупок нефти у России Соединённые Штаты резко сократили импорт сырья из стран ОПЕК. Так, в 2020 году объём поставок углеводородов из стран картеля в США упал почти вдвое — до 887 тыс. баррелей в сутки. Значение стало самым низким за всё время наблюдений (с 1973 года).

В частности, ввоз нефти в Штаты из Саудовской Аравии — одного из ведущих партнёров Вашингтона на мировом энергорынке — уменьшился на 1,5%, до 522 тыс. баррелей в день — минимального уровня с 1985 года. Одновременно Ирак уменьшил поставки энергосырья в США на 48% (до 177 тыс.), Нигерия — на 61% (до 75 тыс.), Ангола — 18% (до 31 тыс.), а Кувейт — на 38% (до 28 тыс.).

По словам экспертов, государства ОПЕК преимущественно производят лёгкие сорта нефти. На этом фоне США всё чаще отказываются от закупок такого сырья и в качестве альтернативы стараются использовать свои энергоресурсы в промышленности.

«Штаты в целом снижают импорт лёгких сортов нефти, которая не настолько необходима в переработке, как тяжёлые и кислые сорта. Эту нефть легче заменить собственным производством, чем США и занимаются», — пояснила Оксана Лукичева.

Reuters

© Brendan McDermid

Кроме того, падение закупок нефти у стран картеля отчасти связано с действием соглашения ОПЕК+. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Напомним, в рамках договора ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Своими действиями страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. Такая политика участников альянса призвана удержать нефтяные цены от новых обвалов.

За счёт действия соглашения в 2020 году государства ОПЕК сократили добычу почти на 12,5% — до 25,65 млн баррелей в сутки. При этом с января по февраль 2021-го производство сырья странами картеля дополнительно снизилось и достигло 24,85 млн баррелей в день. Об этом говорится в материалах ОПЕК.

«Поскольку добыча в странах ОПЕК уменьшилась, снизился и объём импорта Соединёнными Штатам из государств картеля. Кроме того, в прошлом году на фоне пандемии потребление жидкого топлива в США упало почти на 12%, так что решение сократить импорт выглядит вполне логичным», — заключил Игорь Галактионов.