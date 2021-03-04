Компромисс для рынка: нефтяные цены обновили годовой максимум после решения стран ОПЕК+ продлить условия сделки

В четверг, 4 марта, мировые цены на нефть достигли максимального уровня с января 2020 года. Инвесторы позитивно восприняли решение стран ОПЕК+ оставить условия сделки практически без изменений. Так, в апреле Саудовская Аравия продолжит снижать нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан смогут увеличить производство суммарно на 150 тыс. баррелей в день. Ранее эксперты прогнозировали более значительный рост предложения углеводородов со стороны ОПЕК+, поэтому итоги переговоров стали неожиданностью для рынка. Аналитики не исключают, что уже в ближайшее время нефтяные цены приблизятся к отметке $70 за баррель. Как такая динамика котировок может отразиться на курсе рубля — в материале RT.

В четверг, 4 марта, торги на глобальном энергорынке сопровождаются резким ростом мировых цен на нефть. Сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 5,7% — до $67,72 за баррель, а котировки американского сорта WTI поднимались на 5,8% — до $64,86 за баррель. Значение стали максимальными с января 2020 года.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, главной причиной наблюдаемой динамики цен стала реакция мировых инвесторов на итоги переговоров между странами — участницами соглашения ОПЕК+. На встрече в четверг министры энергетики стран — экспортёров нефти незначительно пересмотрели условия выполнения сделки.

В рамках договора Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в апреле. В то же время производство углеводородов нарастят только две страны — Россия (на 130 тыс. баррелей в сутки) и Казахстан (на 20 тыс.). Об этом говорится в официальном пресс-релизе ОПЕК.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеюсь, что 2021 год будет ключевым», — приводит ТАСС заявление вице-премьера России Александра Новака по итогам переговоров.

Ещё до начала заседания многие эксперты рассчитывали на то, что участники сделки ОПЕК+ договорятся об увеличении нефтедобычи в апреле суммарно на 500 тыс. или 1,5 млн баррелей в сутки. На этом фоне решение стран сохранить условия договора практически без изменений стало неожиданностью для инвесторов, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Итоги встречи оказались сюрпризом для рынка. Участники ОПЕК+ снова доказали, что умеют договариваться, а также выполнять принятые обязательства. В 2021 году на мировом рынке нефти уже наблюдается устойчивый дефицит сырья. При этом статистика по бурению новых нефтяных скважин в США неуклонно идёт на спад. Сейчас цена нефти уверенно вошла в диапазон $60—70 и в перспективе может подняться выше», — отметил Разуваев в беседе с RT.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Напомним, страны — участницы соглашения ОПЕК+ ограничивают добычу нефти для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.

Договор начал действовать ещё в 2016 году, и на протяжении нескольких лет подряд его участники неоднократно продлевали срок действия сделки и усиливали сокращение производства. Каждое из государств было обязано уменьшать добычу в рамках заранее установленной квоты. Вместе с тем не все страны альянса полностью выполняли свои обязательства, что зачастую приводило к разногласиям внутри объединения.

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В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и массовых карантинных ограничений мировой спрос на топливо начал снижаться, и нефть стала стремительно дешеветь. Ожидалось, что участники альянса ОПЕК+ дополнительно сократят добычу и тем самым стабилизируют ситуацию на рынке. Однако на заседании в марте стороны не смогли договориться и полностью отказались от всех взятых ранее обязательств. В результате соглашение ОПЕК+ временно прекратило существование, а государства стали активно увеличивать добычу в борьбе за долю рынка.

Развал сделки ОПЕК+ привёл к самому масштабному падению мировых цен на нефть за всю историю рынка. Такое положение дел вынудило экспортёров сырья вновь сесть за стол переговоров, и уже с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство.

С мая по июль 2020 года государства снижали производство нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем октября 2018-го. С августа по декабрь страны договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей.

С 1 января 2021 года страны — участницы ОПЕК+ дополнительно ослабили ограничения — до 7,2 млн баррелей в сутки. В результате нефтедобыча по сравнению с декабрём выросла ещё на 500 тыс. баррелей в день.

С февраля по март 2021 года в рамках договора Россия и Казахстан получили возможность увеличить добычу нефти суммарно на 75 тыс. баррелей в день. Таким образом, общее сокращение производства участниками ОПЕК+ должно было составить 7,125 млн баррелей в сутки. Вместе с тем Саудовская Аравия решила начать добровольное уменьшение нефтедобычи на 1 млн баррелей в день.

Сохранение действующих ограничений практически в полном объёме уже в ближайшее время может подтолкнуть стоимость нефти Brent к диапазону $68—70 за баррель. Такую точку зрения в беседе с RT выразил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

При этом удорожание энергосырья может позитивно отразиться на динамике российской валюты, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как отметил эксперт в интервью RT, ожидаемый рост нефтяных котировок способен привести к снижению курса доллара до 72—73 рублей, а курса евро — до 89 рублей.