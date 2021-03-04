Баланс факторов: как могут измениться цены на бензин в России весной

С начала 2021 года розничные цены на бензин и дизель в России показали незначительный рост. Эксперты связывают это с повышением оптовой стоимости горючего на бирже и нефтяных цен на мировом рынке. Впрочем, сдержать удорожание топлива внутри страны по-прежнему позволяет специальный компенсирующий механизм в рамках договорённостей правительства с производителями. Как в этих условиях могут измениться цены на автозаправках весной — в материале RT.

С начала 2021 года стоимость горючего в России незначительно выросла. По данным Росстата, в конце декабря средний уровень розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составлял 43,28 и 47,04 рубля за литр соответственно, а по состоянию на 1 марта показатели достигли 44,27 и 47,92 рубля. Одновременно стоимость дизельного топлива увеличилась на 44 копейки — до 49,18 рубля за литр.

Отчасти удорожание горючего на российских заправках опрошенные RT эксперты связывают с заметным повышением оптовых цен. Так, за последние два месяца стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 9% — до 54,1 тыс. рублей за тонну. Значение стало максимальным с мая с 2018 года.

В свою очередь, биржевые котировки АИ-95 прибавили более 10% и впервые с июля 2020-го достигли 55,3 тыс. рублей. При этом оптовая цена межсезонного дизельного топлива также увеличилась почти на 10% — до 48,07 тыс. рублей за тонну. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2019 года.

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Оптовые цены на горючее в России резко выросли в первые месяцы 2021 года в связи с высоким спросом на топливо и одновременным недостатком предложения на рынке. Об этом в беседе с RT рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«В период новогодних праздников россияне в основном предпочитали оставаться дома, поэтому спрос на горючее в стране падал почти на 2%. В это время нефтяники снизили темпы производства, чтобы не перегружать хранилища. После праздников активность населения и бизнеса усилилась, и потребность в энергоносителях возросла. Однако нефтяные компании не успели быстро нарастить производство, в результате чего цены стали расти», — пояснил эксперт.

Кроме того, определённое влияние на стоимость топлива в России оказал рост мировых цен на нефть. С начала 2021 года сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало почти на 30% и сейчас торгуется вблизи $67 за баррель.

«В этих условиях бизнесу становится выгоднее реализовывать топливо на зарубежных рынках, чем продавать его внутри страны. В то же время контролирующие органы внимательно следят за поставками горючего на российские АЗС и оперативно пресекают необоснованный рост розничных цен», — рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Эффект демпфера

Как отмечают эксперты, сдерживать удорожание топлива на российских заправках позволяет специальный компенсирующий механизм. Речь идёт о так называемом демпфере.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. При этом нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такое положение дел позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

«В настоящий момент темпы удорожания бензина и дизеля в России в целом соответствуют общему росту потребительских цен в стране. Демпфирующий механизм будет способствовать тому, что ценовое повышение на рынке энергоносителей и дальше будет оставаться в пределах инфляции», — отметил в беседе с RT руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

По прогнозу Центробанка, в феврале-марте уровень годовой инфляции в России может ускориться до 5,5%, после чего начнёт замедляться и по итогам 2021 года вернётся в диапазон 3,7—4,2%. Об этом ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

© Евгений Переверзев

Между тем, если топливо в России начнёт дорожать быстрее инфляции, власти страны могут ввести дополнительные меры для сдерживания цен. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Радикальной мерой могло бы стать введение экспортных квот, чтобы производители могли поставлять бензин за рубеж в строго ограниченном объёме. Тогда на внутреннем рынке усилится конкуренция, и цены на российских АЗС снизятся. Также есть более мягкое альтернативное решение. Речь идёт о гибкой подстройке демпфера так, чтобы суммы компенсаций нефтяникам от государства быстрее реагировали на изменения мировых рыночных цен», — рассказал Пушкарёв.

Впрочем, опрошенные RT специалисты не ожидают существенного подорожания бензина и дизеля в ближайшие месяцы. Как отметил Артём Тузов, весной в России должны начаться посевные работы, поэтому компании начнут закупать больше топлива. Такое положение дел обеспечит производителям стабильную выручку и позволит избежать заметного повышения цен на горючее.

«На этом фоне в весенние месяцы средние розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в зависимости от региона будут находиться в диапазоне 45—46 рублей и 49—51 рубль за литр соответственно», — заключил Тузов.