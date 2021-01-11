Топливный баланс: как могут измениться цены на горючее в России до конца 2021 года

По словам вице-премьера Александра Новака, в 2020 году цены на бензин в России выросли всего на 2%. При этом в кабмине ожидают, что в 2021-м увеличение стоимости топлива будет оставаться в пределах инфляции. По мнению экспертов, наблюдаемое восстановление мировых котировок нефти может привести к временному удорожанию горючего внутри страны. Впрочем, сдержать рост цен на российских заправках позволит разработанный властями компенсирующий механизм, отмечают аналитики.

В 2020 году цены на бензин марки АИ-92 в России выросли примерно на 2%. Об этом в понедельник, 11 января, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Новак.

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года инфляция в России составила 4,9%. При этом с 9 января по 28 декабря стоимость топлива АИ-92 в среднем по стране увеличилась на 2,2% (до 43,28 рубля за литр), цены на горючее АИ-95 поднялись на 2,7% (до 47,04 рубля), а дизельное топливо подорожало на 1,5% (до 48,74 рубля).

Также по теме Без лишних колебаний: как в 2020 году изменились цены на топливо в России По словам вице-премьера Александра Новака, с начала 2020 года цены на дизельное топливо в России выросли лишь на 1,7%. При этом,...

Как полагает Александр Новак, в 2021 году темпы удорожания бензина по-прежнему будут оставаться ниже инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, составит 3,5—4%.

Вице-премьер также добавил, что правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничном рынках. При этом, подчеркнул Новак, рост стоимости горючего на российских АЗС удаётся сдержать за счёт специального компенсирующего механизма — демпфера.

Напомним, после резкого удорожания топлива в 2018 году (на 9,4%) правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такой механизм позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей, рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«Если по результатам мониторинга в каких-либо регионах наблюдается резкое удорожание горючего, то компетентные органы оперативно проводят проверки и выявляют причины роста цен. Вкупе с демпфером такая политика даёт возможность сохранять стабильную стоимость горючего на внутреннем рынке», — добавил Тузов.

РИА Новости

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Отметим, что в ближайшие месяцы аналитики прогнозируют рост оптовых цен на бензин в России. Во многом специалисты объясняют это удорожанием нефти на мировом рынке. Так, с начала 2021 года котировки сырья эталонной марки Brent выросли примерно на 10% и сейчас находятся в диапазоне $55—56 за баррель.

«Благодаря росту нефтяных цен производителям вновь стало выгоднее продавать топливо на экспорт. В результате предложение на внутреннем рынке сокращается, а внутренние цены на горючее начинают расти», — объяснил RT исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Так, 11 января в ходе первых торгов 2021 года оптовая цена бензина АИ-92 выросла сразу на 4,2% — до 49,6 тыс. рублей за тонну, а горючее АИ-95 подорожало на 3,2%, до 50,7 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

«Длинные праздники сыграли злую шутку с оптовыми производителями: наши трейдеры ушли на каникулы, когда цена на нефть находилась в диапазоне $51—52 за баррель, а сейчас показатель превышает $55. В результате игроки были вынуждены оперативно отыгрывать изменения, что и привело к росту стоимости горючего в опте», — объяснил RT аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

Между тем наблюдаемый рост биржевых цен носит временный характер, считают специалисты Минфина. Согласно сообщению ведомства, удорожание горючего на бирже удастся сгладить в течение одного-двух месяцев за счёт действия демпфирующего механизма.

Более того, как отметил Андрей Гордеев, на биржах приобретают топливо небольшие независимые компании с невысокой долей на рынке, в то время как основной объём продают крупнейшие производители. На этом фоне динамика биржевых цен на топливо в России оказывает лишь незначительное влияние на стоимость бензина в рознице, подчеркнул эксперт.

По мнению шеф-аналитика ГК «ТелеТрейд» Петра Пушкарёва, вне зависимости от нефтяных котировок российские производители топлива не станут резко повышать цены на горючее. Как пояснил эксперт, в противном случае власти могут сократить экспортные квоты и тем самым ограничить вывоз топлива за рубеж.

«По этой причине независимо от того, будут ли цены на бензин в Европе и Азии высокими или низкими, в России удорожание горючего будет ориентировочно в рамках прошлогодних 2% или 3%», — отметил Пушкарёв в разговоре с RT.