Фактор инфляции: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

В пятницу, 18 декабря, Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение в ЦБ связали, в частности, с ростом потребительских цен в стране. Подорожание продовольственных товаров и колебания валютного курса привели к ускорению инфляции до 4,7% к середине декабря. В начале 2021 года показатель может вырасти до 5%, после чего начнёт возвращаться к целевому уровню 4%, считают эксперты. Как в этих условиях может измениться ключевая ставка Центробанка — в материале RT.

В пятницу, 18 декабря, совет директоров Банка России по итогам последнего в 2020 году заседания сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Как объяснили в ЦБ, такое решение связано с наметившимся ускорением инфляции.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6—4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как следует из материалов Росстата, в ноябре инфляция в России впервые с августа 2019 года превысила целевую отметку ЦБ (4%) и составила 4,4%. Более того, к 14 декабря значение достигло 4,7%, отметили в Центробанке.

По оценке регулятора, наблюдаемое ускорение инфляции связано с ростом цен на продовольственных рынках, а также колебаниями валютного курса в течение всего 2020 года. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По предварительной оценке, 0,2 процентного пункта (в росте инфляции. — RT) приходится на ускоренное удорожание сахара и подсолнечного масла, 0,3 процентного пункта — на рост экспортных цен зерна, их перенос в цены как хлебобулочных изделий, так и более широкого ассортимента продовольственных товаров», — отметила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал в течение недели принять меры для решения проблемы. По его словам, сильнее всего подорожали такие товары, как сахар (на 71%), растительное масло (на 23,8%), мука (на 13%) и хлебобулочные изделия (на 6%).

В связи с этим к 16 декабря правительство подготовило ряд мер для борьбы с ростом цен на социально значимые продукты. Помимо этого, был разработан законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

С оглядкой на цены

Решение Центробанка оставить ключевую ставку без изменений должно ограничить дальнейший рост потребительских цен. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«У регулятора был соблазн вновь снизить ставку, ведь это бы дополнительно простимулировало деловую активность и потребительский спрос. В то же время инфляция поднялась выше целевого таргета, а в I квартале 2021 года может приблизиться к 5%. Поэтому Центробанк всё же предпочёл выдержать паузу и таким образом оставить себе пространство для дальнейшего манёвра», — пояснил Коренев.

Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой регулятором политики по итогам 2021 года инфляция в России может вернуться в диапазон 3,5—4%. В последующие годы значение продолжит оставаться вблизи целевого уровня, считают в ЦБ.

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Напомним, последнее изменение ключевой ставки произошло 24 июля. Тогда Центробанк снизил показатель с 4,5 до 4,25% годовых и объяснил своё решение низким уровнем инфляции в стране. Впрочем, уже в конце лета рост потребительских цен в России начал постепенно ускоряться. В результате на заседаниях в сентябре и октябре руководство ЦБ решило сохранить ставку и тем самым сдержать инфляционные риски.

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 12 февраля. Как отмечают эксперты, на предстоящей встрече топ-менеджмента ЦБ может вновь оставить ключевую ставку без изменений.

«Если инфляция продолжит ускоряться, то регулятор, вероятно, повременит с понижением ставки в феврале. Однако в дальнейшем, на протяжении первой половины 2021 года, ЦБ вполне может снизить ставку до 4% годовых», — рассказала в беседе с RT аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

В самом ЦБ также отмечают возможность снижения ставки в обозримой перспективе. Однако, как заявила Эльвира Набиуллина, вероятность такого решения несколько снизилась за последнее время.

«Что касается вероятности дальнейшего снижения ставки, мы продолжаем говорить про пространство, хотя не так утвердительно, как раньше, наверное. Нам действительно нужно будет оценить, есть ли такой потенциал», — подчеркнула глава ЦБ.

Без резких движений

По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании было ожидаемым. Как отметил эксперт, инвесторы в своих действиях заранее учли такой вариант событий, поэтому решение ЦБ не оказало влияния на динамику рубля.

На торгах пятницы российская валюта умеренно дешевеет на Московской бирже. Во второй половине дня курсы доллара и евро росли на 0,9% — до 73,5 и 90,2 рубля.

«Мы видели, что рубль очень укрепился в последнее время. Так, с ноября курс доллара опустился с 79 до 72—73 рублей. Сейчас мы наблюдаем техническую коррекцию курса», — отметил Алексей Коренев.

По его словам, с 20 по 28 декабря поддержку российской валюте может оказать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Помимо этого, в пользу рубля может сыграть и наблюдаемое восстановление нефтяных цен. С начала декабря сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 8% — до $51—52 за баррель. При этом в 2021 году рост котировок может продолжиться, не исключают эксперты.

«По нашим оценкам, до Нового года курс доллара будет колебаться в диапазоне 73—75 рублей, а курс евро — вблизи 89—91 рубля. В первой половине 2021 года показатели могут оставаться на этих же уровнях. Ближе к концу следующего года курс доллара может опуститься до 70—73 рублей при ценах на нефть $50—55 за баррель», — заключил Василий Карпунин.