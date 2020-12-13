«Решить в течение недели»: Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал от министров не рассказывать ему «сказки», а оперативно реагировать на подобные ситуации. Президент поинтересовался у глав ведомств, «куда они смотрят». Он подчеркнул, что его не устраивают формулировки, в которых министры выражают надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, и потребовал от них конкретных и эффективных мер.

Президент России Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам 9 декабря, запись которого была показана в эфире программы «Москва. Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

«Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — распорядился президент.

Глава государства подверг критике действия Минэкономразвития в ситуации с увеличением стоимости социально значимых продуктов и призвал «не рассказывать сказки» по поводу сложившейся ситуации. В ходе совещания Путин обратил внимание, что «реально располагаемые доходы упали на 4,3%, а цены на сахар выросли на 71% с лишним».

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — заявил президент после доклада главы ведомства Максима Решетникова.

Путин потребовал от ведомства перестать «экспериментировать» и принимать действенные меры.

«Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%, а у нас выросло на 23,8%. Значит, есть ещё, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше! А у нас с учетом урожайности или неурожайности (сахар) уже скакнул 71,5%. Поэтому и остановились! А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями», — высказался глава государства.

Президент назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука, и обратил внимание, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с пандемией. В частности, президент подчеркнул, что сейчас «рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством». Он потребовал от участников совещания «внимательнее относиться к таким вещам».

«Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что цены на муку выросли почти на 13%, и потребовал от правительства своевременной реакции.

«Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются», — подчеркнул Путин.

Напомним, после совещания, на котором российский лидер потребовал разобраться с ростом цен на базовые продукты питания, был принят ряд мер.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание, в ходе которого поручил подготовить все документы по нормализации цен на продукты к утру понедельника, 14 декабря. Премьер попросил участников совещания со следующей недели еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовые продукты в рамках совещаний с вице-премьерами. Глава правительства отметил, что ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, несмотря на то, что ещё осенью в кабмине видели такую тенденцию.

Кроме того, Мишустин утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

Также для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином было поручено до 15 января подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В правительстве уточнили, что в этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что вопрос с корректировкой цен будет решён «весьма оперативно».