Эксперты оценили динамику цен на продукты и товары повседневного спроса в России за год

Цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, если сравнивать показатели октября 2019 года и 2020-го, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

Об этом сообщает газета «Известия».

В список оцениваемых товаров попали наиболее популярные наименования, в том числе мясо и рыба, сыр, молоко, яйца, а также разные виды одежды, обувь, детские товары.

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для ещё большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», — заявила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

По её словам, скидки большинства ретейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.