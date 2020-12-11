ФАС рассказала о работе над снижением цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работает над снижением цен на продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом России работает над снижением цен на базовые продукты питания», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, территориальные управления службы должны подготовить план действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты к утру 14 декабря.

В ходе совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий. Он подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса.