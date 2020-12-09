Путин прокомментировал рост цен на базовые продукты питания

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия?» — заявил он.

Он обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

Путин отметил, что «это — динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».

«Мы же с вами знаем, что надо делать в таких случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — заявил он.

Ранее Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает на еду.