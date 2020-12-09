Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает на еду

Президент России Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на покупку продуктов питания.

Об этом он заявил во время совещания с членами кабмина.

«Мы сейчас поговорим ещё на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском союзе есть всё, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что этот вопрос требует особого внимания.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с импортозамещением.