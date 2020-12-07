В Кремле прокомментировали ситуацию с импортозамещением

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с импортозамещением.
В Кремле прокомментировали ситуацию с импортозамещением
  • РИА Новости

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — заявил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Россия не смогла за счёт внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещённых к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года. Об этом, как пишет издание, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства

В конце ноября российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России. 

В июне правительство России продлило продуктовое эмбарго до конца 2020 года.

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