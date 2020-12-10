Мишустин поручил подготовить решения по нормализации цен к 14 декабря

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты питания к утру 14 декабря.

Об этом он сказал на совещании о динамике цен на продовольственные товары.

«Обращаю внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 09:00 понедельника и доложены мне лично», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке нужно принимать комплексные решения.

«Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и торговые сети», — отметил глава правительства.

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

10 декабря премьер-министр России дал ряд поручений правительству в связи с ростом цен на продукты питания.