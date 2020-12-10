В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом цен на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты питания в стране.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам рассказал, что в других странах на зарубежных рынках разная ситуация, но это не имеет никакого отношения к рекордным объёмам производства сельхозпродукции в России.

По его словам, глава государства акцентировал, что «когда речь идёт о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать».

«Соответственно, если она так дорожает, плюс ещё торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — отметил Песков.

Он отметил, что сдерживание цен на продукты будет осуществляться с помощью рыночного урегулирования и только рыночными методами.

«Делать это будет правительство, конечно. А кто ещё может регулированием заниматься?» — заявил он.

Песков также рассказал, что Путин получил информацию о ценах на продукты питания от профильных ведомств и от российских граждан.

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений правительству в связи с ростом цен на продукты питания.