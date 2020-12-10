Мишустин дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты питания.
Мишустин дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты
  • Pixabay

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Он отметил, что в условиях снижения доходов российских граждан рост цен на продукты является недопустимым.

Мишустин напомнил, что ещё осенью в правительстве видели тенденцию роста цен на продукты, обращали на это внимание.

«Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая объёма экспорта этих товаров и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», — отметил премьер.

Он спросил, почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты для этого есть. По его словам, «недооценили риски,  ситуацию пустили на самотёк».

Мишустин заявил, что министру сельского хозяйства необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Он поручил подключиться к ситуации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

«Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам», — заявил он.

Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать выполнение поручений премьера по этим вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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