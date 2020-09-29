Геополитический импульс: курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Во вторник, 29 сентября, курс евро на Московской бирже впервые с января 2016 года поднимался выше 93 рублей. Курс доллара рос до максимума с 30 марта и вплотную приближался к отметке 80 рублей. Ослабление российской валюты эксперты связывают с геополитическими факторами — обострением конфликта в Нагорном Карабахе, нестабильностью в Белоруссии и усилением санкционных рисков. Помимо этого, инвесторов настораживает рост числа выявленных случаев COVID-19 в России и мире. Между тем эксперты говорят об отсутствии фундаментальных факторов для дальнейшего удешевления рубля. Так, нацвалюту по-прежнему поддерживают действия ЦБ и стабильные макроэкономические показатели.

Во вторник, 29 сентября, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В первой половине дня курс евро рос более чем на 1% и впервые с 21 января 2016 года достигал отметки 93,3 рубля. Курс доллара также прибавлял порядка 1% и поднимался до 79,9 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 30 марта.

Негативная динамика нацвалюты во многом связана с геополитическими факторами. Такую точку зрения в беседе с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Мы видим риски усиления санкционной риторики Западом, а также растущую напряжённость геополитического фона вблизи российских границ. К неспокойной обстановке в соседней Белоруссии добавился новый «чёрный лебедь» — обострение вооружённого конфликта Армении и Азербайджана», — отметил Бахтин.

Напомним, 27 сентября стало известно о возобновившихся вооружённых столкновениях в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. Ереван сообщил о «начале наступления» азербайджанских войск. Баку, в свою очередь, заявил о «военной провокации» с армянской стороны. По словам экспертов, заявления государств спровоцировали панику среди инвесторов.

«Трейдеры пока не понимают, каковы будут результаты текущего армяно-азербайджанского конфликта. Если в противостояние будут втянуты другие стороны, то это может создать неблагоприятный фон для всех валют развивающихся рынков, включая рубль», — пояснил в беседе с RT аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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Помимо этого, инвесторов настораживает растущее число зафиксированных случаев COVID-19 в России и мире. Как объяснил Александр Бахтин, игроки рынка опасаются введения повторных карантинных мер, что может замедлить восстановление экономики.

Впрочем, в ближайшее время российские власти и правительства других государств вряд ли станут вводить значительные ограничения. Такое мнение ранее в интервью RT высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой. Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше», — пояснил Кудрин.

По словам Александра Бахтина, против рубля также играет отток иностранных инвесторов с российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). По последним данным ЦБ, в июле доля нерезидентов в ОФЗ впервые с октября 2019 года опустилась ниже 30%. Более того, с начала сентября индекс гособлигаций RGBI снизился на 1,2% и достиг минимального уровня с апреля — 151,8 пункта.

Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Поскольку с начала 2020 года ЦБ уже снизил процент заимствований с 6,25 до 4,25% годовых, вложения в ОФЗ стали менее выгодными для инвесторов.

РИА Новости

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По словам специалистов, ослабление рубля по-прежнему сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,2 трлн рублей.

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Более того, уже с 1 октября Банк России планирует дополнительно нарастить ежедневный объём продаж валюты. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Определённую поддержку российской валюте оказывают и стабильные макроэкономические показатели России. Как подчеркнул Александр Бахтин, инвесторы положительно оценивают низкий уровень госдолга и значительные объёмы золотовалютных резервов страны. На этом фоне опрошенные RT специалисты пока не ожидают дальнейшего удешевления рубля.

«Фундаментальных факторов для ослабления российской валюты сейчас нет. Даже если курс доллара перевалит за психологическую отметку 80 рублей, это не вызовет скупки валюты населением и резкого подорожания товаров. Тем более что цена на нефть стабильно держится выше уровня $40 за баррель», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.